https://sputniknews.com.tr/20240205/yunanistan-elindeki-rus-s-300-sistemlerini-ukraynaya-verecek-mi-atinadan-aciklama-geldi-1080439004.html

Yunanistan elindeki Rus S-300 sistemlerini Ukrayna'ya verecek mi? Atina'dan açıklama geldi

Yunanistan elindeki Rus S-300 sistemlerini Ukrayna'ya verecek mi? Atina'dan açıklama geldi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Atina'nın S-300 hava sistemlerini Kiev'e devretmeyi planlamadığını ve bunun için ulusal savunmanın riske... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T18:53+0300

2024-02-05T18:53+0300

2024-02-05T18:53+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

mariya zaharova

yunanistan

yunanistan ordusu

s-300

abd

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Marinakis, bugün düzenlediği basın toplantısında Atina'nın elindeki Rus S-300 hava savunma sistemlerini Kiev'e devretme planları yapıp yapmadığına dair bir soru aldı."Özellikle ülkenin ulusal savunması, dış politikası ve yurtdışındaki çıkarları, yurtdışındaki imajımızla ilgili yalan haberlerin bir sınırı olması gerektiğini söylemem gerekiyor" sözleriyle tepki gösteren Marinakis, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığının altını çizdi.Çıkan haberleri kesin bir dille yalanladığını belirten Marinakis, "Hükümet, hiçbir zaman savunma politikası kapsamında ülkenin savunmasını riske atma niyetinde olmadı. Dolayısıyla yazılanlar hiçbir durumda ve hiçbir anlamda geçerli değil" ifadelerini kullandı.Daha önce Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini devretmeye hazır olduğu yönündeki iddialar Yunan basınına yansımıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini sağlama planlarının 'kışkırtıcı' ve 'düşmanca' olduğunu vurgulamıştı.Rusya ve Yunanistan hükümetleri arasında imzalanan 30 Ekim 1995 tarihli askeri-teknik işbirliği anlaşmasının ve 3 Aralık 2013 tarihli askeri amaçlı ürünlerin tedarikine ilişkin anlaşmanın hükümlerinin kaba şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Zaharova, zira bu anlaşmaların Yunanistan'ın Rusya'dan bu çerçevede aldığı silahları Moskova'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere vermesini kesin olarak yasakladığının altını çizmişti.

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