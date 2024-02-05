Türk bilim insanlarının Antartika'da bilim ve barış yolculuğu devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekibin zorlu yolculuğu devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekibin zorlu yolculuğu devam ediyor.
King George Adası'ndan gemi seferine başlayan ekip, kıtada çalışma yürüten ve sefere katılan yabancı bilim insanlarını da gemiye alarak yolculuğunu sürdürüyor.
King George Adası'ndan gemi seferine başlayan ekip, kıtada çalışma yürüten ve sefere katılan yabancı bilim insanlarını da gemiye alarak yolculuğunu sürdürüyor.
8. sefere TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasını kazanan lise öğrencileri de katılıyor. 3 öğrencinin giyilebilir teknolojiden ürettiği mont, Antarktika koşullarında bilim insanlarının üzerinde denenecek.
8. sefere TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasını kazanan lise öğrencileri de katılıyor. 3 öğrencinin giyilebilir teknolojiden ürettiği mont, Antarktika koşullarında bilim insanlarının üzerinde denenecek.
Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, 2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına başvuru yaparak birincilik kazanan 3 liseli öğrenciden oluşan ekibin giyilebilir teknolojiden oluşturduğu montun, Antarktika koşullarında bilim insanlarının üzerinde deneneceğine söyledi.
Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, 2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına başvuru yaparak birincilik kazanan 3 liseli öğrenciden oluşan ekibin giyilebilir teknolojiden oluşturduğu montun, Antarktika koşullarında bilim insanlarının üzerinde deneneceğine söyledi.
Özsoy, "Bu mont aslında bilim insanlarının kalp atışı nabzı gibi aslında insana yönelik parametrelerin ölçümlerini gerçekleştirilecek, dönemi 8.Ulusal Antarktika Bilim seferi için çok ciddi yelpazede bir araştırma bizi bekliyor." şeklinde konuştu.
Özsoy, "Bu mont aslında bilim insanlarının kalp atışı nabzı gibi aslında insana yönelik parametrelerin ölçümlerini gerçekleştirilecek, dönemi 8.Ulusal Antarktika Bilim seferi için çok ciddi yelpazede bir araştırma bizi bekliyor." şeklinde konuştu.
Bilim insanları bununla birlikte 22 ayrı proje üzerinde daha araştırmalarını sürdürecek.
Bilim insanları bununla birlikte 22 ayrı proje üzerinde daha araştırmalarını sürdürecek.
Ekip, bir haftalık gemi yolculuğuyla önce Dismal Adası'na, daha sonra ise Türkiye'nin geçici bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası'na varmayı planlıyor.
Ekip, bir haftalık gemi yolculuğuyla önce Dismal Adası'na, daha sonra ise Türkiye'nin geçici bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası'na varmayı planlıyor.