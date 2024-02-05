Türk bilim insanlarının Antartika'da bilim ve barış yolculuğu devam ediyor

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Özsoy, "Bu mont aslında bilim insanlarının kalp atışı nabzı gibi aslında insana yönelik parametrelerin ölçümlerini gerçekleştirilecek, dönemi 8.Ulusal Antarktika Bilim seferi için çok ciddi yelpazede bir araştırma bizi bekliyor." şeklinde konuştu.