https://sputniknews.com.tr/20240205/rusyanin-bryansk-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1080402785.html

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha edildiğini... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T09:03+0300

2024-02-05T09:03+0300

2024-02-05T09:22+0300

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hava savunma sistemi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “5 Şubat saat 00.30 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme yönündeki yeni girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı Bryansk Bölgesi’nde imha edildi” ifadesi kullanıldı.Öncesinde 4 Şubat saat 22.30, 23.00 ve 23.50’de olmak üzere bölgede 3 İHA’nın vurulduğu duyurulmuştu.Bryansk Vaisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, olayı doğrularken, can kaybı veya hasarın olmadığını kaydetmişti.Rus ağır çok namlulu roketatarlar Dinyeper'in sağ yakasındaki Ukrayna pozisyonlarını imha ettiRus ordusunun ‘Dnepr’ Askeri Grubu’na bağlı birliklerin TOS-1A Solntsepek ağır çok namlulu roketatarları ile Dinyeper’in sağ yakasında yer alan Ukrayna ordu mevzilerini yok ettiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava İndirme Güçlerine ait TOS-1A Solntsepek ağır çok namlulu roketatarların mürettebatları, Herson bölgesinde Dinyeper'in sağ yakasında, Ukrayna ordusunun kamufle edilen müstahkem mevzilerini ve geçici konuşlanma noktalarını içindeki askeri personelle birlikte yok etti” ifadesi kullanıldı.TOS-1A Solntsepek roketatarların, daha güvenli olduğu ve düşman için ek bir sürpriz etkisi yarattığı için gece çalıştığı kaydedildi.Bakanlık, bir gün önceki yazılı açıklamasında, 3 Şubat’ta hava savunma sistemlerinin 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait 97 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirmişti.Yazılı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Harkov bölgesindeki Velikiy Viselok yerleşim merkez olmak üzere Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Golikovo, Belogorovko ilçeleri ve Zaporojye bölgesindeki Tokmak, Novoye, Oçeretovatoye ve Çistopolye yerleşim noktalarında 97 İHA’nın düşürüldüğü aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240205/rus-hava-savunma-sistemleri-bryansk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-2-iha-onledi-1080399707.html

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