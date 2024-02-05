https://sputniknews.com.tr/20240205/ogrenci-ve-veliler-dikkat-mufredat-degisiyor-daha-az-bilgi-beceri-egitimleri-geliyor-1080407845.html

Öğrenci ve veliler dikkat, müfredat değişiyor: 'Daha az bilgi' olacak, beceri eğitimleri geliyor

Öğrenci ve veliler dikkat, müfredat değişiyor: 'Daha az bilgi' olacak, beceri eğitimleri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda müfredat değişikliği için sona gelindiğini duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T11:12+0300

2024-02-05T11:12+0300

2024-02-05T11:13+0300

ekonomi

öğrenci

yusuf tekin

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

müfredat

lise müfredatı

eğitim müfredatı

ilkokul

ortaokul

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MEB yeni müfredatı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliği ile ilgili açıklama geldi. MEB yeni müfredatı ne zaman duyurulacak sorusu da cevap bekleyen sorulardan birisi oldu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tekin, “Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok" ifadelerine yer erdi. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.Milyonlarca öğrenci ve veli 'Yeni müfredat nasıl olacak, yeni müfredatta neler var?, hangi konular var, yeni müfredat hangi sınıflarda ne zaman uygulanacak" sorularına yanıt ararken, bazı detaylarda netleşti.ATV Haber'de yer alan habere göre; müfredat değişikliğinin tamamlandığını ve yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı;'Daha az bilgi daha çok analitik düşünme'Bakan Tekin, "Büyük oranda seyreltmelerin olduğu, ders yükünün içerikteki bilgi yükleyici ifadelerin büyük oranda azaltıldığı, daha az bilgi, daha çok analitik düşünme, yorumlama ve kendisini ifade edebilme üzerine kurgulanan bir müfredatı önümüzdeki günlerde paylaşmış olacağız" diye konuştu.Hangi sınıflarda uygulanacak?Öte yandan yeni müfredatın detayları da netleşti. Buna göre; yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflardan başlamak üzere hayata geçirilecek

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