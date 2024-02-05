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https://sputniknews.com.tr/20240205/ogrenci-ve-veliler-dikkat-mufredat-degisiyor-daha-az-bilgi-beceri-egitimleri-geliyor-1080407845.html
Öğrenci ve veliler dikkat, müfredat değişiyor: 'Daha az bilgi' olacak, beceri eğitimleri geliyor
Öğrenci ve veliler dikkat, müfredat değişiyor: 'Daha az bilgi' olacak, beceri eğitimleri geliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda müfredat değişikliği için sona gelindiğini duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
öğrenci
yusuf tekin
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
müfredat
lise müfredatı
eğitim müfredatı
ilkokul
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MEB yeni müfredatı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliği ile ilgili açıklama geldi. MEB yeni müfredatı ne zaman duyurulacak sorusu da cevap bekleyen sorulardan birisi oldu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tekin, “Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok" ifadelerine yer erdi. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.Milyonlarca öğrenci ve veli 'Yeni müfredat nasıl olacak, yeni müfredatta neler var?, hangi konular var, yeni müfredat hangi sınıflarda ne zaman uygulanacak" sorularına yanıt ararken, bazı detaylarda netleşti.ATV Haber'de yer alan habere göre; müfredat değişikliğinin tamamlandığını ve yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı;'Daha az bilgi daha çok analitik düşünme'Bakan Tekin, "Büyük oranda seyreltmelerin olduğu, ders yükünün içerikteki bilgi yükleyici ifadelerin büyük oranda azaltıldığı, daha az bilgi, daha çok analitik düşünme, yorumlama ve kendisini ifade edebilme üzerine kurgulanan bir müfredatı önümüzdeki günlerde paylaşmış olacağız" diye konuştu.Hangi sınıflarda uygulanacak?Öte yandan yeni müfredatın detayları da netleşti. Buna göre; yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflardan başlamak üzere hayata geçirilecek
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Öğrenci ve veliler dikkat, müfredat değişiyor: 'Daha az bilgi' olacak, beceri eğitimleri geliyor

11:12 05.02.2024 (güncellendi: 11:13 05.02.2024)
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda müfredat değişikliği için sona gelindiğini duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni müfredatla birlikte dersler sadeleşirken, beceri eğitimleri öne çıkacak. Peki öğrenci ve velileri başka hangi değişiklikler bekliyor, yeni müfredat 2024 yılı için nasıl olacak?
MEB yeni müfredatı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliği ile ilgili açıklama geldi. MEB yeni müfredatı ne zaman duyurulacak sorusu da cevap bekleyen sorulardan birisi oldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tekin, “Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok" ifadelerine yer erdi. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.
Milyonlarca öğrenci ve veli 'Yeni müfredat nasıl olacak, yeni müfredatta neler var?, hangi konular var, yeni müfredat hangi sınıflarda ne zaman uygulanacak" sorularına yanıt ararken, bazı detaylarda netleşti.
ATV Haber'de yer alan habere göre; müfredat değişikliğinin tamamlandığını ve yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı;
"Müfredat dediğimiz şey çok dinamik olmalı. Sürekli güncellenmeli çünkü içinde yaşadığımız dönem gerçekten çok hızlı değişiyor. Bu anlmada bizim yaptığımız şey ise ciddi anlamda bir müfredat değişikliği. Ana paradigmasından tutun bize ait, bizim değerlerimiz ile inşa edilmiş. Mottosu 'iyi insan yetiştirmek' olan bizim referans değerlerimizin, iyi insan olmanın niteliklerinin içerisinde barındırdııldığı, bütün kurgunun buna göre dizayn edildiği ve çocuklarımızın pedagıjik gelişmelerine uygun bir biçimde, hem de sınıf seviyesi bazında kapasitelerine uygun bir biçimde dizayn edilen bir eğitim öğretimn programından bahsediyoruz."

'Daha az bilgi daha çok analitik düşünme'

Bakan Tekin, "Büyük oranda seyreltmelerin olduğu, ders yükünün içerikteki bilgi yükleyici ifadelerin büyük oranda azaltıldığı, daha az bilgi, daha çok analitik düşünme, yorumlama ve kendisini ifade edebilme üzerine kurgulanan bir müfredatı önümüzdeki günlerde paylaşmış olacağız" diye konuştu.

Hangi sınıflarda uygulanacak?

Öte yandan yeni müfredatın detayları da netleşti. Buna göre; yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflardan başlamak üzere hayata geçirilecek
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