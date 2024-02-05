https://sputniknews.com.tr/20240205/msb-11-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1080411226.html
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 11 YPG'li militanın etkisiz hale getirildiğini duyururken detayları da paylaştı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T11:31+0300
2024-02-05T11:31+0300
2024-02-05T11:54+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
terör
operasyon
askeri operasyon
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hale getirdi" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240205/yerlikaya-duyurdu-dolandiricilara-kafes-operasyonunda-orgutun-elebasi-dahil-18-supheli-yakalandi-1080402433.html
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milli savunma bakanlığı (msb), terör, operasyon, askeri operasyon
milli savunma bakanlığı (msb), terör, operasyon, askeri operasyon
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
11:31 05.02.2024 (güncellendi: 11:54 05.02.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, 11 YPG'li militanın etkisiz hale getirildiğini duyururken detayları da paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hale getirdi" denildi.