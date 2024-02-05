https://sputniknews.com.tr/20240205/kac-rus-askeri-ukrayna-esaretinden-dondu-1080441495.html
İnfografik: Ukrayna esaretinden kurtarılan Rus askerler
İnfografik: Ukrayna esaretinden kurtarılan Rus askerler
Rusya Savunma Bakanlığı, Ocak başından bu yana Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 443 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T20:17+0300
2024-02-05T20:17+0300
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Rus askerlerinin 2022 yılından bu yana esaretten dönüşüne ilişkin bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir, kiev, инфографика
infografik, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir, kiev, инфографика
İnfografik: Ukrayna esaretinden kurtarılan Rus askerler
20:17 05.02.2024 (güncellendi: 21:28 05.02.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ocak başından bu yana Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 443 Rus askerinin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini bildirdi.
Rus askerlerinin 2022 yılından bu yana esaretten dönüşüne ilişkin bilgi, Sputnik'in infografiğinde.