https://sputniknews.com.tr/20240205/istanbulun-yeni-otobusleri-tanitildi-1080440009.html

İstanbul'un yeni otobüsleri tanıtıldı

İstanbul'un yeni otobüsleri tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yeni alınan otobüsler için tanıtım programı düzenlendi. Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "150 adet daha... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T19:31+0300

2024-02-05T19:31+0300

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otobüs

istanbul

ekrem imamoğlu

ibb

türkiye

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İkitelli'de 'istanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı' programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'nin, İBB'nin çok özel ve kadim kurumlarından biri olduğunu söyledi.İETT'nin sadece bir günde yaptığı yol mesafesinin 1 milyon 255 bin kilometre olduğunu belirten İmamoğlu, "Yani İETT'nin otobüsleri bir günde dünyanın etrafında tam 32 kez tur atacak kadar yol yapıyor" dedi.İmamoğlu, şunları kaydetti:İmamoğlu, konuşmasının ardından otobüslerde incelemelerde bulundu

https://sputniknews.com.tr/20240205/marmara-icin-zaman-daraliyor-sadece-istanbulda-70-80-bin-yapinin-cokmesi-bekleniyor-1080433021.html

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