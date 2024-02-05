https://sputniknews.com.tr/20240205/istanbulun-yeni-otobusleri-tanitildi-1080440009.html
İstanbul'un yeni otobüsleri tanıtıldı
İstanbul'un yeni otobüsleri tanıtıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yeni alınan otobüsler için tanıtım programı düzenlendi. Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "150 adet daha... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T19:31+0300
2024-02-05T19:31+0300
2024-02-05T19:33+0300
otobüs
istanbul
ekrem imamoğlu
ibb
türkiye
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İkitelli'de 'istanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı' programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'nin, İBB'nin çok özel ve kadim kurumlarından biri olduğunu söyledi.İETT'nin sadece bir günde yaptığı yol mesafesinin 1 milyon 255 bin kilometre olduğunu belirten İmamoğlu, "Yani İETT'nin otobüsleri bir günde dünyanın etrafında tam 32 kez tur atacak kadar yol yapıyor" dedi.İmamoğlu, şunları kaydetti:İmamoğlu, konuşmasının ardından otobüslerde incelemelerde bulundu
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otobüs, istanbul, ekrem imamoğlu, ibb
otobüs, istanbul, ekrem imamoğlu, ibb
İstanbul'un yeni otobüsleri tanıtıldı
19:31 05.02.2024 (güncellendi: 19:33 05.02.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yeni alınan otobüsler için tanıtım programı düzenlendi. Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "150 adet daha güçlü, konforlu, akıllı ulaşım sistemlerine sahip yerli üretim otobüslerini şehrimize kazandırdık. Bunların 20 tanesi şu an arkamda yer alıyor ve bugün itibarıyla görevlerine çıkacak" dedi.
İkitelli'de 'istanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı' programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'nin, İBB'nin çok özel ve kadim kurumlarından biri olduğunu söyledi.
İETT'nin sadece bir günde yaptığı yol mesafesinin 1 milyon 255 bin kilometre olduğunu belirten İmamoğlu, "Yani İETT'nin otobüsleri bir günde dünyanın etrafında tam 32 kez tur atacak kadar yol yapıyor" dedi.
İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Böylesine kıymetli ve önemli bir görevi yöneten kurum, 16 milyon kişiye hizmet sunuyor. Bu kapsamda 150 adet daha güçlü, konforlu, akıllı ulaşım sistemlerine sahip yerli üretim otobüslerini şehrimize kazandırdık. Bunların 20 tanesi şu an arkamda yer alıyor ve bugün itibarıyla görevlerine çıkacak. Hatlarda görevlerine başlayacak. Kalan 130 tanesinin teslimatı da önümüzdeki haftalar ve aylar içerisinde yakın zaman diliminde tamamlanacak."
İmamoğlu, konuşmasının ardından otobüslerde incelemelerde bulundu