https://sputniknews.com.tr/20240205/iskenderun-limanina-demir-atan-gemi-yuzen-okul-projesiyle-depremzede-ogrencilere-egitim-sagliyor-1080438926.html

İskenderun Limanı'na demir atan gemi yüzen okul projesiyle depremzede öğrencilere eğitim sağlıyor

İskenderun Limanı'na demir atan gemi yüzen okul projesiyle depremzede öğrencilere eğitim sağlıyor

Hatay'ın İskenderun Limanı'na demir atan gemi Karadeniz Lifeship Rauf Bey isimli gemi depremzede olan Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencilerine hizmet veriyor. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T21:49+0300

2024-02-05T21:49+0300

2024-02-05T21:49+0300

6 şubat depremlerinin 1. yili

video

iskenderun limanı

iskenderun

hatay

gemi

karadeniz lifeship rauf bey

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080438769_231:0:3427:1798_1920x0_80_0_0_3e7c98614dd42efaee3a2ebf85e82bf2.png

6 Şubat depremlerinden önce ve 1 aylık kısa bir süre içerisinde inşa edilen bin 200 yataklı olan 4 katlı gemide 50 gemi personeli ve 500'e yakın öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin yatılı olarak kaldığı okulda, 40 öğretmen eğitim veriyor. Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, deprem sonrası her şeye rağmen okuldaki öğrencilerinin başarı oranının artış gösterdiğini belirtti.'Gemide yer alan öğrenciler, öğretmenler ve gemi personeliyle doğal afet tatbikatı rutini gerçekleştiriyoruz'Sputnik'e konuşan Şahin, olası bir deprem riskine karşı okulda tatbikat planlamasının nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle aktardı: ''Bizler burada kocaman bir aileyiz. Gemi yöneticilerimiz, çalışanlarımız, iş sağlığı güvenliği personellerimiz var, rutinlerimiz var, her okulda olması gerektiği gibi aslında. İş sağlığı güvenliği ekiplerimizle rutin yangın tatbikatı, herhangi bir sorunda neler yapacağız diye çalışma yapıyoruz. Hem öğrencilere hem öğretmenlere hem de çalışan personellere tatbikatla rutin gerçekleştiriyoruz'.'Geminin geçmişteki kullanım amacından bahseden Gemi Yöneticisi Oğuz Şahin, geminin büyük bir katamaran olup ve İngiltere ile İrlanda arasında sefer yapan bir yolcu gemisi olduğunu söyledi.'Dönüşüm 1 ayda sağlandı' Gemi Yöneticisi Şahin, Karadeniz Holding yöneticileri tarafından satın alınan geminin Yalova'daki tersaneye getirilip orada 1 aylık bir sürede yaklaşık 800 personel ile yüzen okul projesine dönüştürüldüğünü belirtti. Gemide bulunan depremzede öğrencilerin psikolojik destek de aldığını belirten Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin psikolojik danışmanların gemideki odalarda öğrencilere gerek bireysel gerekse sınıf ortamında destek olduğunu aktardı.

iskenderun

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hatay İskenderun'da bulunan gemide yer alan Anadolu Lisesi Hatay İskenderun'da bulunan gemide yer alan Anadolu Lisesi 2024-02-05T21:49+0300 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

video, iskenderun limanı, iskenderun, hatay, видео, gemi, karadeniz lifeship rauf bey, deprem