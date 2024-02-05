https://sputniknews.com.tr/20240205/iskenderun-limanina-demir-atan-gemi-yuzen-okul-projesiyle-depremzede-ogrencilere-egitim-sagliyor-1080438926.html
İskenderun Limanı'na demir atan gemi yüzen okul projesiyle depremzede öğrencilere eğitim sağlıyor
İskenderun Limanı'na demir atan gemi yüzen okul projesiyle depremzede öğrencilere eğitim sağlıyor
Hatay'ın İskenderun Limanı'na demir atan gemi Karadeniz Lifeship Rauf Bey isimli gemi depremzede olan Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencilerine hizmet veriyor. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T21:49+0300
2024-02-05T21:49+0300
2024-02-05T21:49+0300
6 şubat depremlerinin 1. yili
video
iskenderun limanı
iskenderun
hatay
gemi
karadeniz lifeship rauf bey
deprem
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6 Şubat depremlerinden önce ve 1 aylık kısa bir süre içerisinde inşa edilen bin 200 yataklı olan 4 katlı gemide 50 gemi personeli ve 500'e yakın öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin yatılı olarak kaldığı okulda, 40 öğretmen eğitim veriyor. Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, deprem sonrası her şeye rağmen okuldaki öğrencilerinin başarı oranının artış gösterdiğini belirtti.'Gemide yer alan öğrenciler, öğretmenler ve gemi personeliyle doğal afet tatbikatı rutini gerçekleştiriyoruz'Sputnik'e konuşan Şahin, olası bir deprem riskine karşı okulda tatbikat planlamasının nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle aktardı: ''Bizler burada kocaman bir aileyiz. Gemi yöneticilerimiz, çalışanlarımız, iş sağlığı güvenliği personellerimiz var, rutinlerimiz var, her okulda olması gerektiği gibi aslında. İş sağlığı güvenliği ekiplerimizle rutin yangın tatbikatı, herhangi bir sorunda neler yapacağız diye çalışma yapıyoruz. Hem öğrencilere hem öğretmenlere hem de çalışan personellere tatbikatla rutin gerçekleştiriyoruz'.'Geminin geçmişteki kullanım amacından bahseden Gemi Yöneticisi Oğuz Şahin, geminin büyük bir katamaran olup ve İngiltere ile İrlanda arasında sefer yapan bir yolcu gemisi olduğunu söyledi.'Dönüşüm 1 ayda sağlandı' Gemi Yöneticisi Şahin, Karadeniz Holding yöneticileri tarafından satın alınan geminin Yalova'daki tersaneye getirilip orada 1 aylık bir sürede yaklaşık 800 personel ile yüzen okul projesine dönüştürüldüğünü belirtti. Gemide bulunan depremzede öğrencilerin psikolojik destek de aldığını belirten Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin psikolojik danışmanların gemideki odalarda öğrencilere gerek bireysel gerekse sınıf ortamında destek olduğunu aktardı.
iskenderun
hatay
Sputnik Türkiye
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Kerimcan Malaz
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Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080438769_630:0:3027:1798_1920x0_80_0_0_a483289135526acc0f84a0aacfebebe2.png
Hatay İskenderun'da bulunan gemide yer alan Anadolu Lisesi
Hatay İskenderun'da bulunan gemide yer alan Anadolu Lisesi
2024-02-05T21:49+0300
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PT0M57S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
video, iskenderun limanı, iskenderun, hatay, видео, gemi, karadeniz lifeship rauf bey, deprem
video, iskenderun limanı, iskenderun, hatay, видео, gemi, karadeniz lifeship rauf bey, deprem
İskenderun Limanı'na demir atan gemi yüzen okul projesiyle depremzede öğrencilere eğitim sağlıyor
Hatay'ın İskenderun Limanı'na demir atan gemi Karadeniz Lifeship Rauf Bey isimli gemi depremzede olan Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencilerine hizmet veriyor.
6 Şubat depremlerinden önce ve 1 aylık kısa bir süre içerisinde inşa edilen bin 200 yataklı olan 4 katlı gemide 50 gemi personeli ve 500'e yakın öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin yatılı olarak kaldığı okulda, 40 öğretmen eğitim veriyor.
Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, deprem sonrası her şeye rağmen okuldaki öğrencilerinin başarı oranının artış gösterdiğini belirtti.
'Gemide yer alan öğrenciler, öğretmenler ve gemi personeliyle doğal afet tatbikatı rutini gerçekleştiriyoruz'
Sputnik'e konuşan Şahin, olası bir deprem riskine karşı okulda tatbikat planlamasının nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle aktardı:
''Bizler burada kocaman bir aileyiz. Gemi yöneticilerimiz, çalışanlarımız, iş sağlığı güvenliği personellerimiz var, rutinlerimiz var, her okulda olması gerektiği gibi aslında. İş sağlığı güvenliği ekiplerimizle rutin yangın tatbikatı, herhangi bir sorunda neler yapacağız diye çalışma yapıyoruz. Hem öğrencilere hem öğretmenlere hem de çalışan personellere tatbikatla rutin gerçekleştiriyoruz'.'
Geminin geçmişteki kullanım amacından bahseden Gemi Yöneticisi Oğuz Şahin, geminin büyük bir katamaran olup ve İngiltere ile İrlanda arasında sefer yapan bir yolcu gemisi olduğunu söyledi.
'Dönüşüm 1 ayda sağlandı'
Gemi Yöneticisi Şahin, Karadeniz Holding yöneticileri tarafından satın alınan geminin Yalova'daki tersaneye getirilip orada 1 aylık bir sürede yaklaşık 800 personel ile yüzen okul projesine dönüştürüldüğünü belirtti.
Gemide bulunan depremzede öğrencilerin psikolojik destek de aldığını belirten Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin psikolojik danışmanların gemideki odalarda öğrencilere gerek bireysel gerekse sınıf ortamında destek olduğunu aktardı.