https://sputniknews.com.tr/20240205/husilerden-italyaya-sert-tehdit-bedelini-odersiniz-1080422521.html
Husiler'den İtalya'ya sert tehdit: 'Bedelini ödersiniz'
Husiler'den İtalya'ya sert tehdit: 'Bedelini ödersiniz'
Husiler, İtalya'nın ABD ve İngiltere'nin saldırılarına katılması halinde bedelini ödeyeceklerini belirtti. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T14:13+0300
2024-02-05T14:13+0300
2024-02-05T14:13+0300
israil- filistin çatışması
husiler
filistin
italya
abd
ingiltere
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İtalya'nın Cuma günü Avrupa Birliği Kızıldeniz misyonuna katılma isteği ardından, Husi Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi ülkeye çağrı yaparak İtalya'nın İsrail-Filistin çatışmasında tarafsız kalması gerektiğini söyledi. Lider, İtalya'yı barış için İsrail'e baskıya davet ederken, saldırılara katılması halinde ise Kızıldeniz'de İtalyan gemilerinin de meşru hedef olacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/husiler-bati-ulkeleri-yemende-gerilim-tirmandirma-hazirligini-yapiyor-1080319242.html
filistin
italya
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husiler, filistin, italya, abd, ingiltere
husiler, filistin, italya, abd, ingiltere
Husiler'den İtalya'ya sert tehdit: 'Bedelini ödersiniz'
Husiler, İtalya'nın ABD ve İngiltere'nin saldırılarına katılması halinde bedelini ödeyeceklerini belirtti.
İtalya'nın Cuma günü Avrupa Birliği Kızıldeniz misyonuna katılma isteği ardından, Husi Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi ülkeye çağrı yaparak İtalya'nın İsrail-Filistin çatışmasında tarafsız kalması gerektiğini söyledi.
Lider, İtalya'yı barış için İsrail'e baskıya davet ederken, saldırılara katılması halinde ise Kızıldeniz'de İtalyan gemilerinin de meşru hedef olacağını belirtti.