https://sputniknews.com.tr/20240205/gaz-fiyatlarina-isyan-eden-fransiz-siyasetci-ptal-rusya-yaptirimlarini-kaldirin-ve-abden-cikin-1080415828.html
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' Rusya yaptırımlarını kaldırın ve AB'den çıkın
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' Rusya yaptırımlarını kaldırın ve AB'den çıkın
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Fransa'da doğalgaz fiyatlarındaki artışa tepki göstererek Rusya'ya uygulanan 'aptal' yaptırımların kaldırılmasını ve... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T12:57+0300
2024-02-05T12:57+0300
2024-02-05T12:57+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
avrupa birliği
florian philippot
avrupa
doğalgaz
rusya
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Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, doğalgaz fiyatlarındaki ciddi artışın nedenini Rusya'ya uygulanan yaptırımlar olarak gösterdi.X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Önümüzdeki temmuz ayında doğalgaz fiyatlarında yüzde 5.5 ila yüzde 10 arasında yeni ve büyük bir artış olacak. Milyonlarca Fransız hanesine ve birçok işletmeye yük olacak yeni bir çılgınlık" diyen Philippot, bunun nedenlerinden birinin Rusya karşıtı aptalca yaptırımlar olduğunu, Fransa'nın bu yüzden diğer ülkelerden çok daha yüksek fiyatlara gaz aldığını vurguladı.Uzun süre gayet iyi ve ucuza işleyen süreci yok eden Avrupa'nın enerji piyasasını serbestleştirme politikasını ikinci neden olarak gösteren Philippot, "Aptalca yaptırımları durdurun ve AB'den çıkın" çağrısı yaptı.Philippot, Fransızların bu akılsızca uygulamalardan fazlasıyla bıktığının da altını çizdi.Donbass ve Ukrayna'daki Rus özel askeri harekatı başladıktan sonra Batılı ülkeler Moskova'ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısıtlamaların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini, Rusya'nın bunların sonuçlarıyla başa çıktığını ancak ABD ve Avrupa'nın ciddi ölçüde etkilendiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/almanyanin-abden-ayrilmasinin-yol-acacagi-zarar-hesaplandi-1080414276.html
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fransa, avrupa birliği, florian philippot, avrupa, doğalgaz, rusya
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' Rusya yaptırımlarını kaldırın ve AB'den çıkın
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Fransa'da doğalgaz fiyatlarındaki artışa tepki göstererek Rusya'ya uygulanan 'aptal' yaptırımların kaldırılmasını ve AB'den çıkılmasını istedi.
Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, doğalgaz fiyatlarındaki ciddi artışın nedenini Rusya'ya uygulanan yaptırımlar olarak gösterdi.
X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Önümüzdeki temmuz ayında doğalgaz fiyatlarında yüzde 5.5 ila yüzde 10 arasında yeni ve büyük bir artış olacak. Milyonlarca Fransız hanesine ve birçok işletmeye yük olacak yeni bir çılgınlık" diyen Philippot, bunun nedenlerinden birinin Rusya karşıtı aptalca yaptırımlar olduğunu, Fransa'nın bu yüzden diğer ülkelerden çok daha yüksek fiyatlara gaz aldığını vurguladı.
Uzun süre gayet iyi ve ucuza işleyen süreci yok eden Avrupa'nın enerji piyasasını serbestleştirme politikasını ikinci neden olarak gösteren Philippot, "Aptalca yaptırımları durdurun ve AB'den çıkın" çağrısı yaptı.
Philippot, Fransızların bu akılsızca uygulamalardan fazlasıyla bıktığının da altını çizdi.
Donbass ve Ukrayna'daki Rus özel askeri harekatı başladıktan sonra Batılı ülkeler Moskova'ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısıtlamaların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini, Rusya'nın bunların sonuçlarıyla başa çıktığını ancak ABD ve Avrupa'nın ciddi ölçüde etkilendiğini vurgulamıştı.