https://sputniknews.com.tr/20240205/gaz-fiyatlarina-isyan-eden-fransiz-siyasetci-ptal-rusya-yaptirimlarini-kaldirin-ve-abden-cikin-1080415828.html

Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' Rusya yaptırımlarını kaldırın ve AB'den çıkın

Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' Rusya yaptırımlarını kaldırın ve AB'den çıkın

Fransız siyasetçi Florian Philippot, Fransa'da doğalgaz fiyatlarındaki artışa tepki göstererek Rusya'ya uygulanan 'aptal' yaptırımların kaldırılmasını ve... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T12:57+0300

2024-02-05T12:57+0300

2024-02-05T12:57+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

avrupa birliği

florian philippot

avrupa

doğalgaz

rusya

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Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, doğalgaz fiyatlarındaki ciddi artışın nedenini Rusya'ya uygulanan yaptırımlar olarak gösterdi.X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Önümüzdeki temmuz ayında doğalgaz fiyatlarında yüzde 5.5 ila yüzde 10 arasında yeni ve büyük bir artış olacak. Milyonlarca Fransız hanesine ve birçok işletmeye yük olacak yeni bir çılgınlık" diyen Philippot, bunun nedenlerinden birinin Rusya karşıtı aptalca yaptırımlar olduğunu, Fransa'nın bu yüzden diğer ülkelerden çok daha yüksek fiyatlara gaz aldığını vurguladı.Uzun süre gayet iyi ve ucuza işleyen süreci yok eden Avrupa'nın enerji piyasasını serbestleştirme politikasını ikinci neden olarak gösteren Philippot, "Aptalca yaptırımları durdurun ve AB'den çıkın" çağrısı yaptı.Philippot, Fransızların bu akılsızca uygulamalardan fazlasıyla bıktığının da altını çizdi.Donbass ve Ukrayna'daki Rus özel askeri harekatı başladıktan sonra Batılı ülkeler Moskova'ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısıtlamaların tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini, Rusya'nın bunların sonuçlarıyla başa çıktığını ancak ABD ve Avrupa'nın ciddi ölçüde etkilendiğini vurgulamıştı.

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