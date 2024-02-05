Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
10:01 05.02.2024 (güncellendi: 10:27 05.02.2024)
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.
TÜFE ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86'ya çıktı. Enflasyon böylece aylık bazda beş ayın zirvesine çıktı.
TÜFE ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86'ya çıktı. Enflasyon böylece aylık bazda beş ayın zirvesine çıktı.
'Ana eğilimi etkilemesini beklemiyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini yorumladı:
Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir.
Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 5, 2024
Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.
Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda…