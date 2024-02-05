https://sputniknews.com.tr/20240205/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1080404268.html
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,5200 liradan, euro 32,9020 liradan haftaya başladı. 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T09:45+0300
2024-02-05T09:45+0300
2024-02-05T09:45+0300
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Serbest piyasada 30,5180 liradan alınan dolar, 30,5200 liradan satılıyor. 32,9000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9020 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 30,4620 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9210 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 992 lira, çeyrek altın 3 bin 227 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 869 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 39 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.665 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.76 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.76 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 695 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, borsa, bitcoin
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, borsa, bitcoin
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,5200 liradan, euro 32,9020 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 30,5180 liradan alınan dolar, 30,5200 liradan satılıyor. 32,9000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9020 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,4620 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9210 lira olmuştu.
Gram altın bin 992 lira, çeyrek altın 3 bin 227 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 869 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 39 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.665 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 77.76 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.76 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 695 dolar seviyesinde.