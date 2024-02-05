https://sputniknews.com.tr/20240205/deprem-bolgesinde-4-ilde-egitim-ogretime-bir-gun-ara-verildi-1080443476.html

Deprem bölgesinde 5 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

Deprem bölgesinde 5 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ile Gaziantep'in ardından Malatya'da da eğitim ve öğretime 1 gün ara... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T22:22+0300

2024-02-05T22:22+0300

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deprem

türkiye

okul

eğitim

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Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman ve Malatya'da depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.GaziantepGaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime il genelinde ara verilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizdeki tatil kararımızı, sizlerden gelen yoğun talep ve depreme ilişkin anma faaliyetlerini yapabilmeniz için il geneli olarak güncelledik. Allah bir daha ülkemize bu acıyı yaşatmasın" ifadesini kullandı.HatayHatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.KahramanmaraşAdıyamanAdıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:MalatyaMalatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240205/malatyada-etkinlik-ve-eylemler-3-gun-sureyle-yasaklandi-1080440841.html

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