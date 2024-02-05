Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 30 indirim yapıldı
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT olarak kampanya başlatıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT olarak kampanya başlatıyoruz" dedi.
Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:
Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT olarak kampanya başlatıyoruz.
6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arasında; Adana,️ Adıyaman, ️Diyarbakır, ️Elazığ, ️Gaziantep, ️Hatay, ️Kahramanmaraş, ️Kilis, ️Malatya, ️Osmaniye, ️Şanlıurfa illerimiz çıkışlı ve varışlı gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uyguluyoruz.