https://sputniknews.com.tr/20240205/bakan-uraloglu-acikladi-yuzde-30-indirim-yapildi-1080411951.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 30 indirim yapıldı

Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 30 indirim yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T11:48+0300

2024-02-05T11:48+0300

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ekonomi

abdulkadir uraloğlu

deprem

ptt

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT olarak kampanya başlatıyoruz" dedi.Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT olarak kampanya başlatıyoruz.

https://sputniknews.com.tr/20230207/ptt-deprem-bolgesine-yonelik-bireysel-yardimlari-ucretsiz-ulastiracak-1066687277.html

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abdulkadir uraloğlu, deprem, ptt