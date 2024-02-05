https://sputniknews.com.tr/20240205/abdli-gazeteci-owens-bati-putinin-natonun-genislemesiyle-ilgili-sozlerine-kulak-vermeli-1080406699.html

ABD’li gazeteci Owens: Batı, Putin’in NATO’nun genişlemesiyle ilgili sözlerine kulak vermeli

ABD’li gazeteci Owens: Batı, Putin’in NATO’nun genişlemesiyle ilgili sözlerine kulak vermeli

ABD’de muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist olarak bilinen Candace Owens, Batı’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T10:01+0300

2024-02-05T10:01+0300

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ABD’li gazeteci Candace Owens, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ciddi olan hiçbir kişi, Almanya’nın yeniden birleşmesinden sonra, hükümet yetkililerimizin bunu yapmama yönündeki vaadine rağmen gerçekleşen NATO’nun doğuya doğru genişlemesini hesaba katmadan bu bölgede yaşananları müzakere edemez” diye yazdı.Owens, Rusya lideri Putin’in neredeyse tüm konuşmalarında buna dikkat çektiğinin altını çizdi.Rusya, Ukrayna’ya yönelik başlatılan özel askeri harekatın faktörlerinden birinin bu ülkenin NATO’ya katılma yönündeki eğilimi olduğunu defalarca kaydetmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO askerleri uzmanlarının Ukrayna’daki çatışmada yer aldığını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240203/londra-ukraynaya-bir-nato-gucu-gonderilmesini-onerdi-1080335393.html

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