https://sputniknews.com.tr/20240205/1080398121.html
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyorAğrı'nın Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman köyünde yaşayan çocuklar ve vatandaşlar, unutulmaya yüz... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T01:00+0300
2024-02-05T01:00+0300
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фото, türkiye foto muhabirleri derneği, ağrı, topaç, oyun, oyun, çocuk, çocukluk
фото, türkiye foto muhabirleri derneği, ağrı, topaç, oyun, oyun, çocuk, çocukluk
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyorAğrı'nın Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman köyünde yaşayan çocuklar ve vatandaşlar, unutulmaya yüz tutan çocuk oyuncaklarından topaç oynayarak vakit geçiriyor.
© AA / Yasin Çavdar
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
© AA / Yasin Çavdar
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
© AA / Yasin Çavdar
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
© AA / Yasin Çavdar
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
© AA / Yasin Çavdar
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
© AA / Yasin Çavdar
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.
Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor.