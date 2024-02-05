Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyor

Ağrı'da köylüler unutulmaya yüz tutan 'topaç' oyununu oynuyorAğrı'nın Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman köyünde yaşayan çocuklar ve vatandaşlar, unutulmaya yüz tutan çocuk oyuncaklarından topaç oynayarak vakit geçiriyor.