https://sputniknews.com.tr/20240205/10-aydir-konteynerde-yasayan-depremzede-1999da-istanbul-simdi-de-hatay-depremini-yasadik-1080342515.html

10 aydır konteynerde yaşayan depremzede: 1999'da İstanbul, şimdi de Hatay depremini yaşadık

10 aydır konteynerde yaşayan depremzede: 1999'da İstanbul, şimdi de Hatay depremini yaşadık

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 aydır konteynerde yaşayan ve depremde çocuğunu kaybeden depremzede Faruk İpek, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı. Depremzede... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T14:26+0300

2024-02-05T14:26+0300

2024-02-05T14:33+0300

video

röportaj

hatay

iskenderun

deprem

depremzede

konteyner

konteyner kent

6 şubat depremlerinin 1. yılı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080421917_356:0:3261:1634_1920x0_80_0_0_cc8bf914dc74679de8c92b693b609ac0.png

6 Şubat'ta on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 yıl geçti. Bölgede, halen yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sputnik, depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte yaşayan depremzedelere mikrofon tuttu. 50 yıldan fazla süredir Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Faruk İpek ve 52 yaşında olan Mine İpek 10 aydır konteynerde yaşamaya devam ediyor. Depremde engelli çocuğunu kaybeden İpek ailesi, 4 saat enkazda kaldıklarını belirtti. Sputnik'in sorularını yanıtlayan depremzede Faruk İpek şu sözlere yer verdi: Hatay'a AFAD tarafından 10.6 milyar destek sağlandı 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay'a, resmi verilere göre AFAD tarafından şimdiye dek 10.6 milyar nakdi destek sağlandı. Hatay Valiliği ayrıca, AFAD'ın şehirde 6 bin 178 prefabrik iş yeri yapıldığını duyurdu.6 Şubat 2023 tarihinden bu yana, şehirde 66 yeni okul açılmış durumda. Valilik, 422 okulun bakım ve onarımının da tamamlandığını bildiriyor. Hatay Valiliği, 142 bin 418 kiracıya kira desteği sağlandığını bildiriyorYine resmi rakamlara göre, Hatay'ın Antakya ve defne ilçelerinde 205 konteyner kentte 78 bin 981 konteyner inşa edildi. 1.7 milyar lira destek ödemesinin yapıldığını bölgede, toplam 142 bin 417 kiracıya da kira desteği verildiği bildiriliyor. 14 milyon kişiyi etkileyen felaket Kahramanmaraş merkezli yaşanan biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde olan depremler, Türkiye’nin 11 şehrini vurarak ülke nüfusunun yüzde 16'sına tekabül eden 14 milyon kişiyi de etkilemişti.6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, on binlerce can kaybına sebep olmuştu.

hatay

iskenderun

konteyner kent

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hatay konteyner kent röportaj Hatay konteyner kent röportaj 2024-02-05T14:26+0300 true PT1M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

video, röportaj, hatay, iskenderun, deprem, depremzede, konteyner, konteyner kent, видео