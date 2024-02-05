https://sputniknews.com.tr/20240205/10-aydir-konteynerde-yasayan-depremzede-1999da-istanbul-simdi-de-hatay-depremini-yasadik-1080342515.html
10 aydır konteynerde yaşayan depremzede: 1999'da İstanbul, şimdi de Hatay depremini yaşadık
10 aydır konteynerde yaşayan depremzede: 1999'da İstanbul, şimdi de Hatay depremini yaşadık
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 aydır konteynerde yaşayan ve depremde çocuğunu kaybeden depremzede Faruk İpek, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı. Depremzede... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T14:26+0300
2024-02-05T14:26+0300
2024-02-05T14:33+0300
video
röportaj
hatay
iskenderun
deprem
depremzede
konteyner
konteyner kent
6 şubat depremlerinin 1. yılı
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6 Şubat'ta on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 yıl geçti. Bölgede, halen yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sputnik, depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte yaşayan depremzedelere mikrofon tuttu. 50 yıldan fazla süredir Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Faruk İpek ve 52 yaşında olan Mine İpek 10 aydır konteynerde yaşamaya devam ediyor. Depremde engelli çocuğunu kaybeden İpek ailesi, 4 saat enkazda kaldıklarını belirtti. Sputnik'in sorularını yanıtlayan depremzede Faruk İpek şu sözlere yer verdi: Hatay'a AFAD tarafından 10.6 milyar destek sağlandı 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay'a, resmi verilere göre AFAD tarafından şimdiye dek 10.6 milyar nakdi destek sağlandı. Hatay Valiliği ayrıca, AFAD'ın şehirde 6 bin 178 prefabrik iş yeri yapıldığını duyurdu.6 Şubat 2023 tarihinden bu yana, şehirde 66 yeni okul açılmış durumda. Valilik, 422 okulun bakım ve onarımının da tamamlandığını bildiriyor. Hatay Valiliği, 142 bin 418 kiracıya kira desteği sağlandığını bildiriyorYine resmi rakamlara göre, Hatay'ın Antakya ve defne ilçelerinde 205 konteyner kentte 78 bin 981 konteyner inşa edildi. 1.7 milyar lira destek ödemesinin yapıldığını bölgede, toplam 142 bin 417 kiracıya da kira desteği verildiği bildiriliyor. 14 milyon kişiyi etkileyen felaket Kahramanmaraş merkezli yaşanan biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde olan depremler, Türkiye’nin 11 şehrini vurarak ülke nüfusunun yüzde 16'sına tekabül eden 14 milyon kişiyi de etkilemişti.6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, on binlerce can kaybına sebep olmuştu.
hatay
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10 aydır konteynerde yaşayan depremzede: 1999'da İstanbul, şimdi de Hatay depremini yaşadık
14:26 05.02.2024 (güncellendi: 14:33 05.02.2024)
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 aydır konteynerde yaşayan ve depremde çocuğunu kaybeden depremzede Faruk İpek, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı. Depremzede İpek ''1999'da İstanbul depremini yaşadık, buraya geldik burada da aynı depremi yaşadık" dedi.
6 Şubat'ta on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin
ardından 1 yıl geçti. Bölgede, halen yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sputnik, depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte yaşayan depremzedelere mikrofon tuttu.
50 yıldan fazla süredir Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Faruk İpek ve 52 yaşında olan Mine İpek 10 aydır konteynerde yaşamaya devam ediyor.
Depremde engelli çocuğunu kaybeden İpek ailesi, 4 saat enkazda kaldıklarını belirtti.
Sputnik'in sorularını yanıtlayan depremzede Faruk İpek şu sözlere yer verdi:
Aslen Mardinliyiz, 1970'den beri İskenderun’dayız, İstanbul’a gittik, İstanbul’da 1999 depremini yaşadık, Oradan buraya geldik burada da aynı depremi yaşadık, evimiz yıkıldı. 4 saat enkazda kaldık. Sabah gün doğumunda çıkardılar bizi enkazdan. Enkazdan çıktıktan sonra engelli çocuğumuzu kaybettik. 10 aydır burada konteyner kentteyiz. Deprem öncesi kiracı olduğumuz için ev de gitti yıkılınca. Allah razı olsun, bize burada bakıyorlar, Bir sıkıntımız yok çok şükür.
Hatay'a AFAD tarafından 10.6 milyar destek sağlandı
6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay'a, resmi verilere göre AFAD tarafından şimdiye dek 10.6 milyar nakdi destek sağlandı. Hatay Valiliği ayrıca, AFAD'ın şehirde 6 bin 178 prefabrik iş yeri yapıldığını duyurdu.
6 Şubat 2023 tarihinden bu yana, şehirde 66 yeni okul açılmış durumda. Valilik, 422 okulun bakım ve onarımının da tamamlandığını bildiriyor.
Hatay Valiliği, 142 bin 418 kiracıya kira desteği sağlandığını bildiriyor
Yine resmi rakamlara göre, Hatay'ın Antakya ve defne ilçelerinde 205 konteyner kentte 78 bin 981 konteyner inşa edildi. 1.7 milyar lira destek ödemesinin yapıldığını bölgede, toplam 142 bin 417 kiracıya da kira desteği verildiği bildiriliyor.
14 milyon kişiyi etkileyen felaket
Kahramanmaraş merkezli yaşanan biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde olan depremler, Türkiye’nin 11 şehrini vurarak ülke nüfusunun yüzde 16'sına tekabül eden 14 milyon kişiyi de etkilemişti.
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, on binlerce can kaybına sebep olmuştu.