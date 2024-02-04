https://sputniknews.com.tr/20240204/yokten-burslu-milli-sporcu-karari-1080389743.html

YÖK'ten 'burslu milli sporcu' kararı

YÖK'ten 'burslu milli sporcu' kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Milli sporcular için bir kontenjan çalışmamız oldu. Bu sene onu da ilan edeceğiz. Vakıf üniversitelerindeki... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T19:27+0300

2024-02-04T19:27+0300

2024-02-04T19:27+0300

türkiye

erol özvar

sporcu

yükseköğretim

yükseköğretim kurulu (yök)

yükseköğretim kurulu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerindeki yüzde 100 burslu milli sporcu kontenjanını artıracaklarını açıkladı.YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Özvar, Kırgızistan'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda hem serbest hem grekoromen stilde dünya şampiyonluğu kazanan Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Atalay Demir ve antrenörü Mehmet Naim Dildirim ile Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı makamında ağırladı.Buradaki konuşmasında, kendisinin de eski bir sporcu olduğunu ifade eden Özvar, spora verdikleri önemi anlattı.Milli sporculara üniversiteye girişte sağlanan imkanları anımsatan Özvar, bu konuda yürütülen yeni bir çalışmaya değinerek, "Milli sporcular için bir kontenjan çalışmamız oldu. Bu sene onu da ilan edeceğiz. Vakıf üniversitelerindeki yüzde 100 burslu milli sporcu kontenjanında artış sağlayacağız" bilgisini verdi.Spor Dostu Kampüs" Projesi başlatıldıÖzvar, Türkiye'de bütün üniversitelerde başlatılan "Spor Dostu Kampüs" projesi ile kampüslerin hem profesyonel sporculara hem de diğer öğrencilere imkanlar sağlayacak şekilde düzenlenmesini ve tüm öğrencilerin sporla buluşmasını istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:Dünya Şampiyonu Atalay'ın sözleriDemir'i tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Özvar, sporcunun günde ikişer saat süren iki veya üç antrenman yaptığını anlatması üzerine, yetenek kadar çalışmanın da önemli olduğuna işaret etti.Özvar, "Çalışma yeteneği geçer. Her alanda büyük bir emek lazım, devamlı meşgul olmanız gerekiyor. Siz artık sporu profesyonel boyutta yapıyorsunuz. Rakipleriniz ne kadar çalışıyorsa en az onlar kadar çalışmanız lazım" ifadesini kullandı.Siirt Üniversitesinden dünya şampiyonu sporcu çıkmasının güzel bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Özvar, Rektör Şındak ve antrenörlere de teşekkür etti.YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240201/yok-baskani-ozvar-cagin-ihtiyaclarina-uyumlu-olarak-yeni-programlar-uzerinde-calisiyoruz-1080281629.html

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erol özvar, sporcu, yükseköğretim, yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim kurulu