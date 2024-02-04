https://sputniknews.com.tr/20240204/turkiyede-en-uygun-fiyata-su-kullanan-sehir-belli-oldu-izmirden-10-kat-daha-ucuz-1080381483.html

Türkiye'de en uygun fiyata su kullanan büyükşehir belli oldu: İzmir'den 10 kat daha ucuz

Türkiye'de en uygun fiyata su kullanan büyükşehir belli oldu: İzmir'den 10 kat daha ucuz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 30 büyükşehir arasında en düşük maliyetle insanlara suyu ulaştırıyor. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T17:32+0300

2024-02-04T17:32+0300

2024-02-04T17:32+0300

türkiye

su

diyarbakır

izmir

belediye

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Temel bir ihtiyaç olan su, 30 büyükşehir arasında büyük fiyat farklılıkları gösteriyor. Diyarbakır halkı uygun fiyatla su ihtiyacını karşılıyor. Diyarbakır’da vatandaşlar, su fiyatından ve verilen kaliteli sudan memnun olduklarını belirtiyor.Rekor İzmir'deİzmir'de su fiyatı litre başına 33,13 Türk lirası ile zirveyi korurken, Diyarbakır ise su fiyatlarında 3,80 Türk lirası ile en düşük su fiyatına sahip büyükşehir olma özelliğini taşıyor.Diğer kentlerdeki su fiyatları şöyle:Mersin 27,15, Gaziantep 25,50, Sakarya 24,60, İstanbul 23,72, Erzurum 23,32, Kayseri 22,80, Eskişehir 22,24, Kocaeli 22,21, Tekirdağ 22,18, Ordu 21,60, Ankara 20,99, Muğla 20,70, Konya 20,58, Manisa 20,19, Bursa 19,79, Şanlıurfa 19,74, Van 18,33, Antalya 18,22, Adana 17,85, Samsun 16,42, Balıkesir 16,36, Trabzon 14,88, Malatya 14,03, Mardin 13,20, Aydın 11,46, Denizli 11,40, Kahramanmaraş 11,01 ve Hatay 7,63.

https://sputniknews.com.tr/20240128/baska-bir-gezegende-su-bulundu-tek-sorun-97-isik-yili-uzakta-olmasi--1080124399.html

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