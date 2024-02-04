https://sputniknews.com.tr/20240204/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-100e-yakin-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1080371800.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 100’e yakın Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 100’e yakın Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait 97 insansız hava aracının (İHA) imha... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T15:09+0300

2024-02-04T15:09+0300

2024-02-04T15:09+0300

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rus ordusu

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Yazılı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Harkov bölgesindeki Velikiy Viselok yerleşim merkez olmak üzere Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Golikovo, Belogorovko ilçeleri ve Zaporojye bölgesindeki Tokmak, Novoye, Oçeretovatoye ve Çistopolye yerleşim noktalarında 97 İHA’nın düşürüldüğü bildirildi.Askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 568 Ukrayna askeri savaş uçağı, 265 helikopter ve 11 bin 775 İHA’nın imha edildiği vurgulanırken, bu sürede 462 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 904 tank ve diğer zırhlı savaş araçlarla birlikte bin 216 çoklu roketatar ve 7 bin 963 farklı topçu sistemi imha edildi.Günlük brifingde son 24 saatte cephenin farklı bölgelerindeki öatışmalarla ilgili bilgileri de paylaşan Savunma Bakanlığı, Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun iki saldırısını püskürttüğünü, bu saldırılarda Ukrayna’nın 380 askerle 2 zırhlı personel taşıma aracını kaybettiğini bildirdi.Krasnıy Liman istikametinde Rus ordusuna bağlı Merkez grup birliklerinin cephe hattı boyunca pozisyonlarını iyileştirdiğne dikkat çekilirken, Ukrayna birliklerinin gün içinde 120 kadar askerini kaybettiği eklendi.Ukrayna birliklerinin Kupyansk istikametinde gün içinde 30 kadar kayıp verdiği kaydedilirken, Rus ordusunun dört düşman saldırısını püskürttüğü ifade edildi.Zaporojye istikametinde ise dört saldırı önlenirken, Ukrayna ordusunun 45 askerini kaybettiği bildirildi.Son 24 saat içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Güney Donetsk bölgesindeki Ugledar ve Urojaynoye yakınlarında yenilgiye uğratıldığı, 145 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği de eklendi.

https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-son-bir-ayda-23-bin-asker-kaybetti-1080310284.html

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