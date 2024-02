https://sputniknews.com.tr/20240204/murat-kurum-goreve-geldigimizde-istanbulu-turkiye-yuzyilina-en-guzel-sekilde-hazirlayacagiz-1080395446.html

Murat Kurum: Göreve geldiğimizde İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na en güzel şekilde hazırlayacağız

Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Poyraz ile birlikte ilçedeki 3. Hamsi Festivali'ne katıldı. Alanda kurulan balık tezgahının başına geçen Kurum, hazırladığı balık ekmekleri katılımcılara ikram etti, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Kim kimle ittifak kurar buna bakmıyoruz'DEM Parti'nin İstanbul'da kendi adayını çıkarma kararına ilişkin soru üzerine Kurum, "Kim kimle ittifak kurar buna bakmıyoruz. Bugün Çekmeköy'deyiz, coşkuyu görüyorsunuz. Çekmeköy '31 Mart'a hazırız' diyor. Çekmeköy büyük bir coşkuyla İstanbul'da değişim istiyor. Bu motivasyonla gittiğimiz her ilçede biz bu ilgiyi, coşkuyu, kardeşliği görüyoruz. O yüzden kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz, İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz inşallah hep birlikte kazanacağız" dedi. TOKİ konutlarının hak sahipleriyle yapılan görüşmeTOKİ konutlarının hak sahipleriyle dün yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine Kurum, şunları dile getirdi:Kurum, görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili de sosyal medyada algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek "Görüntülere baktığınızda samimiyeti, kardeşliği gördük. Allah onlardan razı olsun. Biz milletimizin ne sorunu varsa o sorunun peşinden koşacağız. Sorundan ayrılmayacağız, sorundan kaçmayacağız ve milletimizi başıboş bırakmayacağız. Her zaman el ele olacağız. Her zaman gönül gönüle olacağız" ifadelerini kullandı.TOKİ konutlarının taksit uygulamasına yönelik soruya da Kurum, "25 yıldır ne söz verdiysek onu tutmanın gayretinde olduk. Dün de Tuzla'daki kardeşlerimizle aynı anlayışla bir araya geldik, oturduk istişare ettik. 'Yapılabilecek bir iyileştirme var mı? Vatandaşlarımızın burada ihtiyaçlarını giderecek bir çalışma var mı?' Bu anlayışı ortaya koyduk. Mutlu bir şekilde ayrıldık. Tuzla'daki ve İstanbul'un her noktasındaki kardeşlerimizin mutluluğundan biz de mutlu oluyoruz. Sevinçlerine ortak oluyoruz" diye konuştu.Ardından sahnede katılımcılara hitap eden Kurum, Irak'ın kuzeyinde hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil ve Gaziantep'teki helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.Kurum, Gülen'in Bozkurt'taki sel afetinin yaşandığı dönemde arama, kurtarma çalışmalarına katılmak ve vatandaşlara yardım etmek için kullanılan bir helikopterin pilotu olduğunu, birlikte o dönemde çalıştıklarını anlattı. Milletin yanında olan Gülen'in güvenlik için mücadele ettiğini dile getiren Kurum, acı haberi aldığında çok üzüldüğünü ifade etti.Murat Kurum, 3. Hamsi Festivali'nin Karadeniz Bölgesi'nin gelenek ve göreneklerini tanıtmak amacıyla yapıldığını belirterek "Karadeniz demek, delikanlılık, vatan sevdası, sığınılacak liman, omuz verilecek dost, çevik ve güçlü bir milli irade demektir" dedi.Bir bayramı Rize'de geçirdiğini anlatan Kurum, "İnsan bayramı memleketinde geçirir, öyle değil mi? Annesiyle babasıyla geçirir. İşte o bayramda ben Rizeli kardeşlerimle oradaki annelerimizle babalarımızla birlikte geçirdim. Çünkü bir sel olmuştu, bir afet olmuştu. Bayram namazını beraber kıldık. Orada tüm kardeşlerimizle bir aradaydık. O yüzden Rize benim memleketimdir, Rizeli kardeşlerim hemşehrimdir. Ülkemizin 81 ili benim hemşehrimdir" diye konuştu.Kurum, Karadeniz'de yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlatarak "Karadeniz'de ayak basmadık tek bir dağ, tek bir tepe, tek bir yayla dahi bırakmadık" ifadelerini kullandı.'Bu çağı aşan hizmetlerimizi İstanbul'umuza kazandıracağız'Çekmeköy için hazırladıkları projeleri hatırlatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kurum, öğrencilere yönelik burs ve sosyal donatı projelerini anlatarak şunları kaydetti:Karadeniz'in yöresel sanatçılarının sahne aldığı, halk oyunları gösterisinin yapıldığı programda, Murat Kurum'a eşi Şengül Kurum, kızı Hatice Zehra Kurum da eşlik etti.

