https://sputniknews.com.tr/20240204/meteorolojiden-karadeniz-bolgesi-icin-siddetli-firtina-uyarisi-1080367565.html
Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T13:27+0300
2024-02-04T13:27+0300
2024-02-04T13:53+0300
türkiye
karadeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu-Samsun arası ile Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/meteoroloji-uzmani-acikladi-istanbula-neden-kar-yagmiyor-1080234547.html
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karadeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, fırtına
karadeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, fırtına
Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı
13:27 04.02.2024 (güncellendi: 13:53 04.02.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu-Samsun arası ile Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.