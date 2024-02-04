https://sputniknews.com.tr/20240204/meteoroloji-gunluk-tahminleri-acikladi-bugun-hava-nasil-olacak--1080361297.html

Meteoroloji günlük tahminleri açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji günlük tahminleri açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat 2023 Pazar günü için hava tahminlerini yayımladı. İşte bölge bölge Türkiye geneli için son tahminler. 04.02.2024, Sputnik Türkiye

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meteoroloji

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Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240203/turkiyenin-en-soguk-yerlesim-yeri-eksi-30-derece-olarak-olculdu-1080357937.html

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