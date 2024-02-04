https://sputniknews.com.tr/20240204/meteoroloji-gunluk-tahminleri-acikladi-bugun-hava-nasil-olacak--1080361297.html
Meteoroloji günlük tahminleri açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji günlük tahminleri açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat 2023 Pazar günü için hava tahminlerini yayımladı. İşte bölge bölge Türkiye geneli için son tahminler. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T10:51+0300
2024-02-04T10:51+0300
2024-02-04T10:54+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240203/turkiyenin-en-soguk-yerlesim-yeri-eksi-30-derece-olarak-olculdu-1080357937.html
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meteoroloji günlük tahminleri açıkladı, bugün hava nasıl olacak, bugün hava kaç derece, bugün kar yağacak mı, meteoroloji son tahminler
meteoroloji günlük tahminleri açıkladı, bugün hava nasıl olacak, bugün hava kaç derece, bugün kar yağacak mı, meteoroloji son tahminler
Meteoroloji günlük tahminleri açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
10:51 04.02.2024 (güncellendi: 10:54 04.02.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat 2023 Pazar günü için hava tahminlerini yayımladı. İşte bölge bölge Türkiye geneli için son tahminler.
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı -2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu 6