https://sputniknews.com.tr/20240204/mehmet-simsekten-yeni-tcmb-baskani-karahan-ile-ilgili-aciklama-1080372271.html

Mehmet Şimşek'ten yeni TCMB Başkanı Karahan ile ilgili açıklama

Mehmet Şimşek'ten yeni TCMB Başkanı Karahan ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Karahan'ı sosyal medyadan tebrik ederek, "Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T15:24+0300

2024-02-04T15:24+0300

2024-02-04T15:28+0300

türkiye

mehmet şimşek

fatih karahan

son dakika

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'a iyi dileklerini sundu."Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır" diyen Bakan Şimşek açıklamasının devamında şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20240204/tcmb-baskani-karahan-enflasyon-gorunumunde-herhangi-bir-bozulmaya-kesinlikle-izin-vermeyecegiz-1080371520.html

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