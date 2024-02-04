https://sputniknews.com.tr/20240204/istanbulda-drift-yapan-kadin-spikere-ceza-cam-sakurayi-yikmaya-geldim-1080361512.html

İstanbul’da drift yapan kadın spiker gözaltına alındı: 'Çam Sakura'yı yıkmaya geldim'

İstanbul’da drift yapan kadın spiker gözaltına alındı: 'Çam Sakura'yı yıkmaya geldim'

Spiker Ahsenur A., Başakşehir’de otomobiliyle drift yaptığı anları kaydettirip “Çam Sakurayı yıkmaya geldim” notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşım sonrası... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T11:07+0300

2024-02-04T11:07+0300

2024-02-04T11:35+0300

türkiye

kadın

spiker

drift

ceza

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Başakşehir Olimpiyat Yolu Bulvarı üzerinde 14 Ocak tarihinde kadın bir sürücü, otomobiliyle drift diye tabir edilen yanlama harekete yaptığı anları cep telefonuyla kaydetti.Ahsenur A., isimli kadın spikerin görüntüleri sosyal medyadan “Çam Sakurayı yıkmaya geldim” notuyla paylaşmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen sivil trafik polisi, sürücünün kullandığı otomobili ve sürücünün kimliğini tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahsenur A.’ya 'Drift yapmak' maddesinden 32 bin 233 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası uygulandı. Ahsenur A.’nın aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili, 60 gün süre ile trafikten men edildi. Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. İdari işlemleri tamamlanan Ahsenur A.’ya emniyette 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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