İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 'İslam Hukuku dersine' karşı açılan davaya ilişkin açıklama

"Barolar Birliği yönetiminin bu tavrı öncelikle üniversitenin bilimsel özerkliğine ve bilim hürriyetine saldırıdır. İkinci olarak bilgi karşıtlığıdır. Bilgi karşıtlığı ise gelişmenin önündeki en büyük engeldir. Üniversitelerin bilimsel özerkliği Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bu nedenlerle TBB yönetimini, bilimi hedef alan yasakçı tutumundan vazgeçmeye ve asli vazifesini gereği gibi yerine getirmeye davet ediyoruz."