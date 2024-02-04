Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Abone ol
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1. yılında görüntülendi.
Nurdağı'nda 6 Şubat'ta çekilen görüntüler ile enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kaydedilen görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkati çekiyor
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
1/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
2/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
3/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
4/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
5/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
6/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
7/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi