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Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1. yılında görüntülendi. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
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Nurdağı'nda 6 Şubat'ta çekilen görüntüler ile enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kaydedilen görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkati çekiyor
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deprem, enkaz, nurdağı, islahiye, фото
deprem, enkaz, nurdağı, islahiye, фото

Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi

13:50 04.02.2024
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1. yılında görüntülendi.
Nurdağı'nda 6 Şubat'ta çekilen görüntüler ile enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kaydedilen görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkati çekiyor
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi - Sputnik Türkiye
1/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi - Sputnik Türkiye
2/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi - Sputnik Türkiye
3/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi - Sputnik Türkiye
4/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi - Sputnik Türkiye
5/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi - Sputnik Türkiye
6/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
© AADepremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi - Sputnik Türkiye
7/7
© AA
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
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