https://sputniknews.com.tr/20240204/dem-partiden-istanbul-aday-aciklamasi-1080370344.html
DEM Parti'den İstanbul aday açıklaması: 'İsimleri 9 Şubat'a kadar paylaşacağız'
DEM Parti'den İstanbul aday açıklaması: 'İsimleri 9 Şubat'a kadar paylaşacağız'
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T14:11+0300
2024-02-04T14:11+0300
2024-02-04T15:33+0300
politika
dem parti
aday
31 mart yerel seçimleri
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini paylaşacağız" dedi.DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı.Doğan, toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız" bilgisini verdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş ve pek çok ismin olduğunu, hepsinin değerlendirildiğini ve onlarla istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240203/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-hatay-ilce-belediye-baskan-adaylari-tanitim-toplantisinda-konusuyor-1080353325.html
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dem parti, aday, 31 mart yerel seçimleri
dem parti, aday, 31 mart yerel seçimleri
DEM Parti'den İstanbul aday açıklaması: 'İsimleri 9 Şubat'a kadar paylaşacağız'
14:11 04.02.2024 (güncellendi: 15:33 04.02.2024)
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini paylaşacağız" dedi.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı.
Doğan, toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız" bilgisini verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş ve pek çok ismin olduğunu, hepsinin değerlendirildiğini ve onlarla istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.