https://sputniknews.com.tr/20240204/adiyamanda-depremin-etkisiyle-bukulen-demiryolunda-calismalar-suruyor-1080363214.html
Adıyaman'da depremin etkisiyle bükülen demiryolunda çalışmalar sürüyor
Adıyaman'da depremin etkisiyle bükülen demiryolunda çalışmalar sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki demiryolunda çalışmalar devam ediyor. İlçede, depremin etkisiyle bükülen demir... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T12:07+0300
2024-02-04T12:07+0300
2024-02-04T12:07+0300
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adıyaman
deprem
demiryolları
demiryolu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki depremin etkisiyle bükülen demiryolu rayları sarsıntının şiddetini gözler önüne seriyor.Depremin ardından zarar gören demiryolunda iyileştirme çalışmaları sürüyor.
adıyaman
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adıyaman, deprem, demiryolları, demiryolu, фото
adıyaman, deprem, demiryolları, demiryolu, фото
Adıyaman'da depremin etkisiyle bükülen demiryolunda çalışmalar sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki demiryolunda çalışmalar devam ediyor. İlçede, depremin etkisiyle bükülen demir yolu rayları sarsıntının şiddetini gözler önüne seriyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki depremin etkisiyle bükülen demiryolu rayları sarsıntının şiddetini gözler önüne seriyor.
Depremin ardından zarar gören demiryolunda iyileştirme çalışmaları sürüyor.
© AA / Mustafa Çiftçi Adıyaman'da depremde hasar gören demiryolunda çalışmalar sürüyor
Adıyaman'da depremde hasar gören demiryolunda çalışmalar sürüyor
© AA / Mustafa Çiftçi Adıyaman'da depremde hasar gören demiryolunda çalışmalar sürüyor
Adıyaman'da depremde hasar gören demiryolunda çalışmalar sürüyor
© AA / Mustafa Çiftçi Adıyaman'da depremde hasar gören demiryolunda çalışmalar sürüyor
Adıyaman'da depremde hasar gören demiryolunda çalışmalar sürüyor
© AA / Mustafa Çiftçi Adıyaman'da depremde hasar gören demiryolunda çalışmalar sürüyor
Adıyaman'da depremde hasar gören demiryolunda çalışmalar sürüyor