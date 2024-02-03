https://sputniknews.com.tr/20240203/yunanistanda-bakanlik-onunde-bombali-saldiri-devrimci-sinifsal-oz-savunma-saldiriyi-ustlendi-1080336523.html

Yunanistan'da bakanlık önünde bombalı saldırı: 'Devrimci Sınıfsal Öz savunma' saldırıyı üstlendi

Yunanistan'da bakanlık önünde bombalı saldırı: 'Devrimci Sınıfsal Öz savunma' saldırıyı üstlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patlaması sonucu bölgede hasar oluştu. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T09:24+0300

2024-02-03T09:24+0300

2024-02-03T11:42+0300

dünya

yunanistan

bombalı saldırı

çalışma bakanlığı

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yerel saat ile 00.49'da EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişiler, 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını bildirdi. İhbarın ardından polis bölgede tahliye işlemi başlattı ve yolu trafiğe kapattı.Bir çantaya yerleştirilen bombanın gece 01.29'da patlaması sonucu bakanlık ve çevresinde hasar gerçekleşirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı. ERT'e göre, patlamayı 'Devrimci Sınıfsal Öz savunma' diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.Çalışma Bakanlığı'na büyük tepkiler vardı Yunanistan’da çalışma sürelerini günlük 13 saate çıkarmayı içeren yasa tasarısı Meclis'te kabul edilmiş, tasarıya karşı ülke genelinde protestolar düzenlenmiş, greve gidilmişti.Düzenleme günlük çalışma süresinin 13 saate, haftalık çalışma süresinin 78 saate çıkarılmasının önünü açıyordu. Tatil olan pazar günlerinde de çalışılması düzenlemede yer alıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20200814/turk-hackerlar-yunanistan-calisma-bakanligiinternetsitesini-hackledi-1042657331.html

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yunanistan, bombalı saldırı, çalışma bakanlığı