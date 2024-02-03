https://sputniknews.com.tr/20240203/peaky-blinders-oyuncusu-gercekten-shelby-oldu-mahkemeye-role-fazla-kapildim-ozru-1080344614.html

Peaky Blinders oyuncusu, 'gerçekten' Shelby oldu: Mahkemeye 'Role fazla kapıldım' özrü

Peaky Blinders oyuncusu, 'gerçekten' Shelby oldu: Mahkemeye 'Role fazla kapıldım' özrü

Peaky Blinders adlı dizide Arthur Shelby karakterini canlandıran Paul Anderson uyuşturucu bulundurmaktan dolayı para cezasına çarptırıldı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T14:03+0300

2024-02-03T14:03+0300

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multimedya

peaky blinders

ingiltere

uyuşturucu

para cezası

kokain

amfetamin

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Peaky Blinders yıldızı Paul Anderson, 26 Aralık günü saat 18.30 sıralarında Londra'daki bir barda polis tarafından tutuklandıktan sonra kokain bulundurma suçunu kabul etmişti.48 yaşındaki Anderson, A Sınıfı uyuşturucunun yanı sıra B sınıfı amfetaminler ve iki C sınıfı reçeteli maddeye sahip olduğunu itiraf etti.İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Anderson'ın avukatı aktörün uyuşturucu kullanmasını 'karaktere bürünerek' dizinin 'hayranlarını memnun etme' arzusuna bağladığı belirtildi.Anderson'ın avukatının mahkemeye "Sanığı yakın zamanda bir televizyon programında oynadığı çok yoğun bir rolden tanıyacaksınız. Karaktere bürünerek dizinin hayranlarını memnun etmek için elinden geleni yapıyor" savunmasında bulunduğu açıklandı.Anderson, Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yaklaşık 1.345 sterlin para cezasına çarptırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/1080224739.html

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peaky blinders, ingiltere, uyuşturucu, para cezası, kokain, amfetamin