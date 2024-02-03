https://sputniknews.com.tr/20240203/papa-francis-yahudilere-yonelik-saldirilardaki-korkunc-artistan-buyuk-endise-duyuyoruz-1080353930.html
Papa Francis: Yahudilere yönelik saldırılardaki korkunç artıştan büyük endişe duyuyoruz
Papa Francis: Yahudilere yönelik saldırılardaki korkunç artıştan büyük endişe duyuyoruz
Papa Francis dünya çapında Yahudilere karşı saldırıların arttığını dile getirerek bu saldırıları kınadı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T19:58+0300
2024-02-03T19:58+0300
2024-02-03T19:58+0300
israil- filistin çatışması
papa francis
vatikan
antisemitizm
yahudi karşıtlığı
saldırı
israil
israil-filistin
hamas
filistin
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Papa Francis, 7 Ekim'de Gazze'de patlak veren çatışmalardan bu yana arttığını belirttiği "dünya çapında Yahudilere yönelik saldırılar' ve antisemitizmdeki yükselişi kınadı."İsrail'deki Yahudi kardeşlerime" hitaben yazdığı ve Cumartesi günü Vatikan tarafından kamuoyuna açıklanan mektupta Papa Francis, "Biz Katolikler, dünyanın dört bir yanında Yahudilere yönelik saldırılardaki korkunç artıştan büyük endişe duyuyoruz" dedi.Francis, İsrail ile Gazze'deki Hamas militanları arasındaki çatışmaların 'dünya kamuoyundaki bölücü tutumları, bazen anti-Semitizm ve anti-Yahudilik biçimini alan bölücü pozisyonları" artırdığını söyledi.Papa tarafından yapılan açıklamada, "Bir daha asla sözünün yeni nesiller tarafından duyulan bir nakarat olmasını ummuştuk ancak şimdi görüyoruz ki önümüzdeki yol bu olguları ortadan kaldırmak için daha yakın bir işbirliği gerektiriyor" cümlesine yer verildi.Papa ayrıca Hamas tarafından tutulan "rehinelerin geri dönmesi için dua edilmesi çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231218/papa-francis-israil-kiliseleri-hedef-almaya-baslayinca-tepki-gosterdi-bu-bir-savasbubirteror-1078562532.html
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papa francis, vatikan, antisemitizm, yahudi karşıtlığı, saldırı, israil, israil-filistin, hamas, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, yahudi
papa francis, vatikan, antisemitizm, yahudi karşıtlığı, saldırı, israil, israil-filistin, hamas, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, yahudi
Papa Francis: Yahudilere yönelik saldırılardaki korkunç artıştan büyük endişe duyuyoruz
Papa Francis dünya çapında Yahudilere karşı saldırıların arttığını dile getirerek bu saldırıları kınadı.
Papa Francis, 7 Ekim'de Gazze'de patlak veren çatışmalardan bu yana arttığını belirttiği "dünya çapında Yahudilere yönelik saldırılar' ve antisemitizmdeki yükselişi kınadı.
"İsrail'deki Yahudi kardeşlerime" hitaben yazdığı ve Cumartesi günü Vatikan tarafından kamuoyuna açıklanan mektupta Papa Francis, "Biz Katolikler, dünyanın dört bir yanında Yahudilere yönelik saldırılardaki korkunç artıştan büyük endişe duyuyoruz" dedi.
Francis, İsrail ile Gazze'deki Hamas militanları arasındaki çatışmaların 'dünya kamuoyundaki bölücü tutumları, bazen anti-Semitizm ve anti-Yahudilik biçimini alan bölücü pozisyonları" artırdığını söyledi.
Papa tarafından yapılan açıklamada, "Bir daha asla sözünün yeni nesiller tarafından duyulan bir nakarat olmasını ummuştuk ancak şimdi görüyoruz ki önümüzdeki yol bu olguları ortadan kaldırmak için daha yakın bir işbirliği gerektiriyor" cümlesine yer verildi.
Papa ayrıca Hamas tarafından tutulan "rehinelerin geri dönmesi için dua edilmesi çağrısında bulundu.