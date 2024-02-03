https://sputniknews.com.tr/20240203/papa-francis-yahudilere-yonelik-saldirilardaki-korkunc-artistan-buyuk-endise-duyuyoruz-1080353930.html

Papa Francis: Yahudilere yönelik saldırılardaki korkunç artıştan büyük endişe duyuyoruz

Papa Francis: Yahudilere yönelik saldırılardaki korkunç artıştan büyük endişe duyuyoruz

Papa Francis dünya çapında Yahudilere karşı saldırıların arttığını dile getirerek bu saldırıları kınadı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T19:58+0300

2024-02-03T19:58+0300

2024-02-03T19:58+0300

israil- filistin çatışması

papa francis

vatikan

antisemitizm

yahudi karşıtlığı

saldırı

israil

israil-filistin

hamas

filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/10/1055601466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f17ec8c7193d52db036b4bf48a82d1a.jpg

Papa Francis, 7 Ekim'de Gazze'de patlak veren çatışmalardan bu yana arttığını belirttiği "dünya çapında Yahudilere yönelik saldırılar' ve antisemitizmdeki yükselişi kınadı."İsrail'deki Yahudi kardeşlerime" hitaben yazdığı ve Cumartesi günü Vatikan tarafından kamuoyuna açıklanan mektupta Papa Francis, "Biz Katolikler, dünyanın dört bir yanında Yahudilere yönelik saldırılardaki korkunç artıştan büyük endişe duyuyoruz" dedi.Francis, İsrail ile Gazze'deki Hamas militanları arasındaki çatışmaların 'dünya kamuoyundaki bölücü tutumları, bazen anti-Semitizm ve anti-Yahudilik biçimini alan bölücü pozisyonları" artırdığını söyledi.Papa tarafından yapılan açıklamada, "Bir daha asla sözünün yeni nesiller tarafından duyulan bir nakarat olmasını ummuştuk ancak şimdi görüyoruz ki önümüzdeki yol bu olguları ortadan kaldırmak için daha yakın bir işbirliği gerektiriyor" cümlesine yer verildi.Papa ayrıca Hamas tarafından tutulan "rehinelerin geri dönmesi için dua edilmesi çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231218/papa-francis-israil-kiliseleri-hedef-almaya-baslayinca-tepki-gosterdi-bu-bir-savasbubirteror-1078562532.html

vatikan

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papa francis, vatikan, antisemitizm, yahudi karşıtlığı, saldırı, israil, israil-filistin, hamas, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, yahudi