https://sputniknews.com.tr/20240203/merkez-bankasinin-yeni-baskani-belli-oldu-1080334192.html

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T00:06+0300

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ekonomi

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan atandı.Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Dr. Fatih Karahan kimdir?1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı. Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/fatih-karahan-kimdir-1080333802.html

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