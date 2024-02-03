https://sputniknews.com.tr/20240203/kiev-rejiminden-rusya-topraklarina-teror-saldirisi-girisimi-1080340471.html

Kiev rejiminden Rusya topraklarına terör saldırısı girişimi

Kiev rejiminden Rusya topraklarına terör saldırısı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 7 İHA'yla yeni terör saldırısı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T11:39+0300

2024-02-03T11:39+0300

2024-02-03T11:39+0300

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terör saldırısı

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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu gece Rusya topraklarını, uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştı.Rus hava savunma sistemleri, Belgorod Bölgesi'nde 4, Volgograd Bölgesi'nde 2 ve Rostov Bölgesi'nde 1 İHA'yı imha ederek Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesisleri vurma planlarını akamete uğrattı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240203/yunanistanda-bakanlik-onunde-bombali-saldiri-devrimci-sinifsal-oz-savunma-saldiriyi-ustlendi-1080336523.html

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