https://sputniknews.com.tr/20240203/israilin-sam-banliyosune-yonelik-saldirilarinda-bir-iranli-askeri-danisman-hayatini-kaybetti-1080339599.html

İsrail'in Şam banliyösüne yönelik saldırılarında bir İranlı askeri danışman hayatını kaybetti

İsrail'in Şam banliyösüne yönelik saldırılarında bir İranlı askeri danışman hayatını kaybetti

İsrail'in dün gece Suriye’nin başkenti Şam’ın banliyö bölgelerine düzenlediği saldırılarda bir İranlı askeri danışmanın hayatını kaybettiği bildirildi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T11:01+0300

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israil- filistin çatışması

suriye

iran

israil

israil-filistin

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Mehr Haber Ajansı’nın İran’ın Suriye Büyükelçiliği’nin X sosyal ağı hesabından yapılan paylaşıma dayandırdığı haberine göre, İsrail'in Cuma gecesi Şam’ın banliyö bölgelerine düzenlediği füzeli saldırılarda bir İranlı askeri danışman hayatını kaybetti.Büyükelçiliğin açıklamasında, “İsrailli bir terör grubu, uluslararası hukuku ve Suriye'nin egemenliğini ihlal ederek Şam'ın banliyösündeki bir yerleşim bölgesine füzeli saldırı düzenledi, bunun sonucunda İranlı bir askeri danışman hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.Ajansın haberine göre İran Büyükelçiliği, ‘bu suça kararlı bir yanıt verileceğini’ vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240202/mit-7-ajanin-yakalandigini-duyurmustu-iran-28-ulkede-bircok-mossad-casusunu-ifsaettigini-acikladi-1080308292.html

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