https://sputniknews.com.tr/20240203/iran-disisleri-bakanligindan-abdnin-irak-suriye-ve-yemene-yonelik-saldirilarina-kinama-1080345820.html

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD'nin Irak, Suriye ve Yemen’e yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD'nin Irak, Suriye ve Yemen’e yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T14:29+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Kenani, ABD'nin Irak, Suriye ve Yemen topraklarına yönelik saldırılarının sadece İsrail rejiminin hedeflerine ulaşmaya hizmet etmekte olduğunu ve Amerikan hükümetini Ortadoğu bölgesindeki çatışmaya giderek daha fazla dahil ettiğini belirtti.Sözcü Kenani, “ABD'nin Irak, Suriye ve Yemen'e yönelik askeri saldırıları sadece İsrail rejiminin hedeflerine ulaşmasını sağlamakta. Bu tür saldırılar, ABD hükümetini bölgede (çatışmaya) eskisinden daha fazla sürüklemekte ve İsrail rejiminin Gazze Şeridi’nde işlediği suçları gölgede bırakmaktadır. Bu tür olayların devam etmesi, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve güvenliğe tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın ‘uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin bölgeye yönelik yasadışı ve tek taraflı saldırılarının ve krizin daha da büyümesinin önlenmesi konusunda sorumluluğunu vurguladığının’ da altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/sular-durulmuyor-irak-islami-direnis-orgutunden-abd-misillemesine-cevap-geldi--1080345037.html

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