https://sputniknews.com.tr/20240203/irak-hukumeti-abdnin-saldirisinda-16-kisi-oldu-25-kisi-yaralandi-1080348736.html

Irak hükümeti: ABD'nin saldırısında 16 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Irak hükümeti: ABD'nin saldırısında 16 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Irak hükümeti, ABD’nin Irak'ta İran destekli milis gruplara yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T15:34+0300

2024-02-03T15:34+0300

2024-02-03T15:39+0300

israil- filistin çatışması

abd

irak

iran

israil

israil-filistin

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Irak hükümeti, ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine gerçekleştirdiği misilleme saldırısının bilançosunu açıkladı.Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Anbar'ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarındaki güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. El Avvadi ayrıca ABD'nin saldırıdan önce Irak hükümetini bilgilendirdiği yönündeki açıklamaları da yalanladı. Saldırının barış ve istikrarı sağlama çabalarını baltaladığını ve Irak ile bölgenin güvenliğini uçuruma sürüklediğini vurgulayan El-Avvadi, “Irak hükümeti topraklarının hesaplaşma alanı olmasını reddettiğini yinelerken, uluslararası toplum tarafından kendisine verilen görevlerden ve yetkiden sapan koalisyon güçleri, Irak'ta güvenlik ve istikrarın tehdit edilmesine sebebiyet vermektedir” ifadelerini kullanmıştı. Haşdi Şabi Anbar Operasyon Komutanlığı da ABD’nin düzenlediği saldırıda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti.Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Maslahatgüzarını protesto notası sunmak üzere çağırdıIrak Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Bağdat Maslahatgüzarının, Irak topraklarına yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili protesto notası sunmak üzere bakanlığa çağırdığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın Irak topraklarına yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili protesto notası sunmak üzere Bağdat'taki ABD maslahatgüzarını çağırdığı belirtildi.Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Irak’taki sivil ve askeri hedeflere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, sivil ve askeri hedeflere yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili resmi protesto notası sunmak üzere ABD’nin Bağdat’taki Maslahatgüzarını çağırıyor” ifadelerine yer verildi.85'ten fazla hedefi vurmuştuABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’ne bağlı milis gruplara karşı hava saldırıları gerçekleştirdiği duyurulmuştu. ABD askeri kuvvetlerinin aralarında ABD'den havalanan uzun menzilli B-1 bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurduğu, 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı belirtilmişti. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol merkezleri, roketler, füzeler, insansız hava aracı depoları, lojistik ve mühimmat tedarik tesislerinin yer aldığı kaydedilmişti. Vurulan 7 tesisten 4’ünün Suriye'de, 3’ünün Irak'ta olduğu öğrenilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240203/sular-durulmuyor-irak-islami-direnis-orgutunden-abd-misillemesine-cevap-geldi--1080345037.html

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