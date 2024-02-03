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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/irak-hukumeti-abdnin-saldirisinda-16-kisi-oldu-25-kisi-yaralandi-1080348736.html
Irak hükümeti: ABD'nin saldırısında 16 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Irak hükümeti: ABD'nin saldırısında 16 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Irak hükümeti, ABD’nin Irak'ta İran destekli milis gruplara yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T15:34+0300
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israil- filistin çatışması
abd
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israil
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Irak hükümeti, ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine gerçekleştirdiği misilleme saldırısının bilançosunu açıkladı.Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Anbar'ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarındaki güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. El Avvadi ayrıca ABD'nin saldırıdan önce Irak hükümetini bilgilendirdiği yönündeki açıklamaları da yalanladı. Saldırının barış ve istikrarı sağlama çabalarını baltaladığını ve Irak ile bölgenin güvenliğini uçuruma sürüklediğini vurgulayan El-Avvadi, “Irak hükümeti topraklarının hesaplaşma alanı olmasını reddettiğini yinelerken, uluslararası toplum tarafından kendisine verilen görevlerden ve yetkiden sapan koalisyon güçleri, Irak'ta güvenlik ve istikrarın tehdit edilmesine sebebiyet vermektedir” ifadelerini kullanmıştı. Haşdi Şabi Anbar Operasyon Komutanlığı da ABD’nin düzenlediği saldırıda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti.Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Maslahatgüzarını protesto notası sunmak üzere çağırdıIrak Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Bağdat Maslahatgüzarının, Irak topraklarına yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili protesto notası sunmak üzere bakanlığa çağırdığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın Irak topraklarına yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili protesto notası sunmak üzere Bağdat'taki ABD maslahatgüzarını çağırdığı belirtildi.Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Irak’taki sivil ve askeri hedeflere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, sivil ve askeri hedeflere yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili resmi protesto notası sunmak üzere ABD’nin Bağdat’taki Maslahatgüzarını çağırıyor” ifadelerine yer verildi.85'ten fazla hedefi vurmuştuABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’ne bağlı milis gruplara karşı hava saldırıları gerçekleştirdiği duyurulmuştu. ABD askeri kuvvetlerinin aralarında ABD'den havalanan uzun menzilli B-1 bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurduğu, 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı belirtilmişti. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol merkezleri, roketler, füzeler, insansız hava aracı depoları, lojistik ve mühimmat tedarik tesislerinin yer aldığı kaydedilmişti. Vurulan 7 tesisten 4’ünün Suriye'de, 3’ünün Irak'ta olduğu öğrenilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240203/sular-durulmuyor-irak-islami-direnis-orgutunden-abd-misillemesine-cevap-geldi--1080345037.html
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Irak hükümeti: ABD'nin saldırısında 16 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

15:34 03.02.2024 (güncellendi: 15:39 03.02.2024)
© ABDULKADİR HACIOĞLU-AW134039Irak, ABD saldırısı
Irak, ABD saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
© ABDULKADİR HACIOĞLU-AW134039
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Irak hükümeti, ABD’nin Irak'ta İran destekli milis gruplara yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin hava saldırılarının mevcut çatışmayı tehlikeli bir şekilde körüklediği ifade edildi.
Irak hükümeti, ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine gerçekleştirdiği misilleme saldırısının bilançosunu açıkladı.
Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Anbar'ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarındaki güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.
El Avvadi ayrıca ABD'nin saldırıdan önce Irak hükümetini bilgilendirdiği yönündeki açıklamaları da yalanladı. Saldırının barış ve istikrarı sağlama çabalarını baltaladığını ve Irak ile bölgenin güvenliğini uçuruma sürüklediğini vurgulayan El-Avvadi, “Irak hükümeti topraklarının hesaplaşma alanı olmasını reddettiğini yinelerken, uluslararası toplum tarafından kendisine verilen görevlerden ve yetkiden sapan koalisyon güçleri, Irak'ta güvenlik ve istikrarın tehdit edilmesine sebebiyet vermektedir” ifadelerini kullanmıştı.
Haşdi Şabi Anbar Operasyon Komutanlığı da ABD’nin düzenlediği saldırıda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Maslahatgüzarını protesto notası sunmak üzere çağırdı

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Bağdat Maslahatgüzarının, Irak topraklarına yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili protesto notası sunmak üzere bakanlığa çağırdığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın Irak topraklarına yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili protesto notası sunmak üzere Bağdat'taki ABD maslahatgüzarını çağırdığı belirtildi.
Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Irak’taki sivil ve askeri hedeflere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, sivil ve askeri hedeflere yönelik Amerikan saldırıları ile ilgili resmi protesto notası sunmak üzere ABD’nin Bağdat’taki Maslahatgüzarını çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

85'ten fazla hedefi vurmuştu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’ne bağlı milis gruplara karşı hava saldırıları gerçekleştirdiği duyurulmuştu.
ABD askeri kuvvetlerinin aralarında ABD'den havalanan uzun menzilli B-1 bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurduğu, 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı belirtilmişti. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol merkezleri, roketler, füzeler, insansız hava aracı depoları, lojistik ve mühimmat tedarik tesislerinin yer aldığı kaydedilmişti. Vurulan 7 tesisten 4’ünün Suriye'de, 3’ünün Irak'ta olduğu öğrenilmişti.
Filipinler - ABD Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
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Sular durulmuyor: Irak İslami Direniş Örgütü'nden ABD misillemesine cevap geldi
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