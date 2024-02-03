https://sputniknews.com.tr/20240203/finlandiya-rusya-sinirini-acmayacagiz-1080350699.html

Finlandiya: Rusya sınırını açmayacağız

Finlandiya: Rusya sınırını açmayacağız

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya sınırındaki geçiş noktalarını açmayı planlamadıklarını söyledi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T16:59+0300

2024-02-03T16:59+0300

2024-02-03T16:59+0300

dünya

finlandiya

petteri orpo

sınır kapısı

helsinki

rusya

dmitriy peskov

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Yle televizyonundaki bir programda konuşan Orpo, Rusya-Finlandiya sınırında bekleyen çok sayıda kişi bulunduğunu belirterek geçiş noktalarını açmayacaklarını ifade etti.Sınırın doğusunda bin sığınmacının beklediğini ve bu kişilerin amacının yasadışı yollardan Finlandiya'ya girmek olduğunu savunan Orpo, "Sınırı kapatma kararımızı iptal edemeyeceğimiz aşikar" dedi.Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle 9 Kasım'da Rusya'dan girişe kısıtlamalar getirmeye başlamıştı. Helsinki, bu kararına gerekçe olarak Rusya'yı sığınmacıları kasıtlı olarak sınıra göndermekle suçlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya yönetiminin sergilemeye başladığı Rusya karşıtı tutumun son derece üzüntü verici olduğunu kaydederek Rus sınır muhafızlarının tüm talimatlara uyduğunu, geçiş noktalarının yasal hakkı olan kişiler tarafından kullanıldığını ve uydurulmuş suçlamaların Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/finlandiya-abd-ile-savunma-isbirligi-anlasmasi-imzalayacak-1078473392.html

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finlandiya, petteri orpo, sınır kapısı, helsinki, rusya, dmitriy peskov