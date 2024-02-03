https://sputniknews.com.tr/20240203/finlandiya-rusya-sinirini-acmayacagiz-1080350699.html
Finlandiya: Rusya sınırını açmayacağız
Finlandiya: Rusya sınırını açmayacağız
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya sınırındaki geçiş noktalarını açmayı planlamadıklarını söyledi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T16:59+0300
2024-02-03T16:59+0300
2024-02-03T16:59+0300
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finlandiya
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sınır kapısı
helsinki
rusya
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Yle televizyonundaki bir programda konuşan Orpo, Rusya-Finlandiya sınırında bekleyen çok sayıda kişi bulunduğunu belirterek geçiş noktalarını açmayacaklarını ifade etti.Sınırın doğusunda bin sığınmacının beklediğini ve bu kişilerin amacının yasadışı yollardan Finlandiya'ya girmek olduğunu savunan Orpo, "Sınırı kapatma kararımızı iptal edemeyeceğimiz aşikar" dedi.Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle 9 Kasım'da Rusya'dan girişe kısıtlamalar getirmeye başlamıştı. Helsinki, bu kararına gerekçe olarak Rusya'yı sığınmacıları kasıtlı olarak sınıra göndermekle suçlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya yönetiminin sergilemeye başladığı Rusya karşıtı tutumun son derece üzüntü verici olduğunu kaydederek Rus sınır muhafızlarının tüm talimatlara uyduğunu, geçiş noktalarının yasal hakkı olan kişiler tarafından kullanıldığını ve uydurulmuş suçlamaların Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/finlandiya-abd-ile-savunma-isbirligi-anlasmasi-imzalayacak-1078473392.html
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finlandiya, petteri orpo, sınır kapısı, helsinki, rusya, dmitriy peskov
finlandiya, petteri orpo, sınır kapısı, helsinki, rusya, dmitriy peskov
Finlandiya: Rusya sınırını açmayacağız
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya sınırındaki geçiş noktalarını açmayı planlamadıklarını söyledi.
Yle televizyonundaki bir programda konuşan Orpo, Rusya-Finlandiya sınırında bekleyen çok sayıda kişi bulunduğunu belirterek geçiş noktalarını açmayacaklarını ifade etti.
Sınırın doğusunda bin sığınmacının beklediğini ve bu kişilerin amacının yasadışı yollardan Finlandiya'ya girmek olduğunu savunan Orpo, "Sınırı kapatma kararımızı iptal edemeyeceğimiz aşikar" dedi.
Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle 9 Kasım'da Rusya'dan girişe kısıtlamalar getirmeye başlamıştı. Helsinki, bu kararına gerekçe olarak Rusya'yı sığınmacıları kasıtlı olarak sınıra göndermekle suçlamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya yönetiminin sergilemeye başladığı Rusya karşıtı tutumun son derece üzüntü verici olduğunu kaydederek Rus sınır muhafızlarının tüm talimatlara uyduğunu, geçiş noktalarının yasal hakkı olan kişiler tarafından kullanıldığını ve uydurulmuş suçlamaların Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.