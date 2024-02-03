https://sputniknews.com.tr/20240203/almanyadan-israil-savunma-bakanina-tepki-onlarin-bizim-cocuklarimiz-oldugunu-hayal-edelim-1080342563.html

Almanya'dan İsrail Savunma Bakanı'na tepki: 'Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim'

Almanya'dan İsrail Savunma Bakanı'na tepki: 'Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim'

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Redaktinonsnetwerk Deutschland adlı haber portalına, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Refah'a yönelik askeri müdahale... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T12:49+0300

2024-02-03T12:49+0300

2024-02-03T12:49+0300

israil- filistin çatışması

annalena baerbock

almanya

almanya dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

yoav gallant

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, bu konuda haklı bir gerekçenin olmadığını söyledi.Baerbock, Gallant'ın açıklamalarını duyduğunda şok olduğunu belirterek, "İsrail Savunma Bakanı'nın açıkladığı gibi en son ve en kalabalık yer olan Refah'ta harekete geçmek için haklı bir gerekçe olamaz" ifadesini kullandı.Refah'takilerin büyük bir kısmını kadın ve çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Baerbock, "Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim" dedi.Baerbock, Gazze'de insani ara konusunun en önemli gündemleri olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda kalıcı bir barış perspektifi için çalışmaktan da vazgeçmiyoruz. Çünkü İsrail ancak Filistinliler kendi devletlerinde güven içinde yaşarlarsa güven içinde yaşayacaktır. Ve bu devlet ancak İsrailliler güvenlik içinde yaşayabilirse var olabilir" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240127/savunma-bakani-pistorius-almanya-kendini-savunmaya-hazir-degil-1080093488.html

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annalena baerbock, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, yoav gallant