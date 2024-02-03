https://sputniknews.com.tr/20240203/almanyadan-israil-savunma-bakanina-tepki-onlarin-bizim-cocuklarimiz-oldugunu-hayal-edelim-1080342563.html
Almanya'dan İsrail Savunma Bakanı'na tepki: 'Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim'
Almanya'dan İsrail Savunma Bakanı'na tepki: 'Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim'
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Redaktinonsnetwerk Deutschland adlı haber portalına, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Refah'a yönelik askeri müdahale... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T12:49+0300
2024-02-03T12:49+0300
2024-02-03T12:49+0300
israil- filistin çatışması
annalena baerbock
almanya
almanya dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
yoav gallant
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, bu konuda haklı bir gerekçenin olmadığını söyledi.Baerbock, Gallant'ın açıklamalarını duyduğunda şok olduğunu belirterek, "İsrail Savunma Bakanı'nın açıkladığı gibi en son ve en kalabalık yer olan Refah'ta harekete geçmek için haklı bir gerekçe olamaz" ifadesini kullandı.Refah'takilerin büyük bir kısmını kadın ve çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Baerbock, "Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim" dedi.Baerbock, Gazze'de insani ara konusunun en önemli gündemleri olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda kalıcı bir barış perspektifi için çalışmaktan da vazgeçmiyoruz. Çünkü İsrail ancak Filistinliler kendi devletlerinde güven içinde yaşarlarsa güven içinde yaşayacaktır. Ve bu devlet ancak İsrailliler güvenlik içinde yaşayabilirse var olabilir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240127/savunma-bakani-pistorius-almanya-kendini-savunmaya-hazir-degil-1080093488.html
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annalena baerbock, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, yoav gallant
Almanya'dan İsrail Savunma Bakanı'na tepki: 'Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim'
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Redaktinonsnetwerk Deutschland adlı haber portalına, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Refah'a yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, bu konuda haklı bir gerekçenin olmadığını söyledi.
Baerbock, Gallant'ın açıklamalarını duyduğunda şok olduğunu belirterek, "İsrail Savunma Bakanı'nın açıkladığı gibi en son ve en kalabalık yer olan Refah'ta harekete geçmek için haklı bir gerekçe olamaz" ifadesini kullandı.
Refah'takilerin büyük bir kısmını kadın ve çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Baerbock, "Onların bizim çocuklarımız olduğunu hayal edelim" dedi.
Baerbock, Gazze'de insani ara konusunun en önemli gündemleri olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda kalıcı bir barış perspektifi için çalışmaktan da vazgeçmiyoruz. Çünkü İsrail ancak Filistinliler kendi devletlerinde güven içinde yaşarlarsa güven içinde yaşayacaktır. Ve bu devlet ancak İsrailliler güvenlik içinde yaşayabilirse var olabilir" diye konuştu.