https://sputniknews.com.tr/20240203/abdden-irak-ve-suriyede-iran-devrim-muhafizlari-ordusuna-ait-hava-saldirilari-1080334844.html
ABD, 'üs saldırısına karşılık' Irak ve Suriye'de saldırılarına başladı
ABD, 'üs saldırısına karşılık' Irak ve Suriye'de saldırılarına başladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait olduğunu iddia ettiği hedeflere... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
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ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık ilk kez bölgede saldırılar düzenlediğini açıkladı.CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu' bildirildi.Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli gru
https://sputniknews.com.tr/20240203/abd-suriyeye-saldirilar-duzenledi-1080334235.html
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ABD, 'üs saldırısına karşılık' Irak ve Suriye'de saldırılarına başladı
00:52 03.02.2024 (güncellendi: 01:16 03.02.2024)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait olduğunu iddia ettiği hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık ilk kez bölgede saldırılar düzenlediğini açıkladı.
CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu' bildirildi.
Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.
ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.
ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli gru