https://sputniknews.com.tr/20240202/zelenskiyin-danismanindan-itiraf-taarruzumuz-basarisizlikla-sonuclandi-avrupa-bize-yardim-etmeli-1080315122.html
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Taarruzumuz başarısızlıkla sonuçlandı, Avrupa bize yardım etmeli
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Taarruzumuz başarısızlıkla sonuçlandı, Avrupa bize yardım etmeli
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ağızlarında... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:47+0300
2024-02-02T13:47+0300
2024-02-02T13:47+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yerel televizyona açıklamasında, “Taarruza gelince: Evet, 2023’te yaşananlar dikkate alındığında belli bir kötü tat var. Evet, belli taktik hatalar oldu. Bunu askerler ve siyasi yönetim söylüyor. Bu sorun değil. Bu çizgisel bir olay değil, bir savaş. Bize karşı savaşan kaynakları kıt küçük bir ülke değil, Rusya” ifadesini kullandı.Avrupa ülkelerinin birleşik ekonomisinin Ukrayna’ya yardım etmesi gerektiğini söyleyen Podolyak, Ukrayna ordusunun başta mermi olmak üzere silah kıtlığı yaşadığını belirterek müttefiklerinin füze, İHA ve elektronik harp araçları üretimini artırmaları gerektiğinin farkında olduğunu kaydetti.Podolyak, Ukrayna ordusunun 'sadece savunmada kalma zorunluluğundan kurtulması' durumunda stratejik hedeflere ulaşabileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-son-bir-ayda-23-bin-asker-kaybetti-1080310284.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, mihail podolyak, vladimir zelenskiy, taarruz, avrupa birliği, avrupa, iha, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, ukrayna ordusu, mihail podolyak, vladimir zelenskiy, taarruz, avrupa birliği, avrupa, iha, insansız hava aracı (iha)
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Taarruzumuz başarısızlıkla sonuçlandı, Avrupa bize yardım etmeli
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ağızlarında kötü bir tat bıraktığını itiraf etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yerel televizyona açıklamasında, “Taarruza gelince: Evet, 2023’te yaşananlar dikkate alındığında belli bir kötü tat var. Evet, belli taktik hatalar oldu. Bunu askerler ve siyasi yönetim söylüyor. Bu sorun değil. Bu çizgisel bir olay değil, bir savaş. Bize karşı savaşan kaynakları kıt küçük bir ülke değil, Rusya” ifadesini kullandı.
Avrupa ülkelerinin birleşik ekonomisinin Ukrayna’ya yardım etmesi gerektiğini söyleyen Podolyak, Ukrayna ordusunun başta mermi olmak üzere silah kıtlığı yaşadığını belirterek müttefiklerinin füze, İHA ve elektronik harp araçları üretimini artırmaları gerektiğinin farkında olduğunu kaydetti.
Podolyak, Ukrayna ordusunun 'sadece savunmada kalma zorunluluğundan kurtulması' durumunda stratejik hedeflere ulaşabileceğini söyledi.