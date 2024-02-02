Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Taarruzumuz başarısızlıkla sonuçlandı, Avrupa bize yardım etmeli

Türkiye
SON DAKİKA | Kremlin: Türkiye, Anglosaksonların görülmemiş baskısına rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Montrö'nün 'm' harfiyle oynanırsa, Türkiye kuzeyden kuşatılır
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda Denetim Uzmanı Sırma: Amaç tüketiciye güvenilir gıdanın ulaşması
12:06
83 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:34
19 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka gündemi: Sektörde kimler birinci? Microsoft, Apple'ı nasıl geçti?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD bölünüyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
18:45
4 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
20:35
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
20:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'UNESCO para toplamaktan vakit bulursa piramidin granitle kaplanmasına engel olur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite mezunları yoksullaşıyor
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yönetmenlerin elinden alınıp değiştirilen filmler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240202/zelenskiyin-danismanindan-itiraf-taarruzumuz-basarisizlikla-sonuclandi-avrupa-bize-yardim-etmeli-1080315122.html
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Taarruzumuz başarısızlıkla sonuçlandı, Avrupa bize yardım etmeli
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Taarruzumuz başarısızlıkla sonuçlandı, Avrupa bize yardım etmeli
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ağızlarında... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:47+0300
2024-02-02T13:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
mihail podolyak
vladimir zelenskiy
taarruz
avrupa birliği
avrupa
iha
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070218708_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7856ce061cef1dcb809c96dcb27a701c.jpg
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yerel televizyona açıklamasında, “Taarruza gelince: Evet, 2023’te yaşananlar dikkate alındığında belli bir kötü tat var. Evet, belli taktik hatalar oldu. Bunu askerler ve siyasi yönetim söylüyor. Bu sorun değil. Bu çizgisel bir olay değil, bir savaş. Bize karşı savaşan kaynakları kıt küçük bir ülke değil, Rusya” ifadesini kullandı.Avrupa ülkelerinin birleşik ekonomisinin Ukrayna’ya yardım etmesi gerektiğini söyleyen Podolyak, Ukrayna ordusunun başta mermi olmak üzere silah kıtlığı yaşadığını belirterek müttefiklerinin füze, İHA ve elektronik harp araçları üretimini artırmaları gerektiğinin farkında olduğunu kaydetti.Podolyak, Ukrayna ordusunun 'sadece savunmada kalma zorunluluğundan kurtulması' durumunda stratejik hedeflere ulaşabileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-son-bir-ayda-23-bin-asker-kaybetti-1080310284.html
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070218708_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_ef2a0f0e5330e3e4f7647176f2a45bdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, mihail podolyak, vladimir zelenskiy, taarruz, avrupa birliği, avrupa, iha, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, ukrayna ordusu, mihail podolyak, vladimir zelenskiy, taarruz, avrupa birliği, avrupa, iha, insansız hava aracı (iha)

Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Taarruzumuz başarısızlıkla sonuçlandı, Avrupa bize yardım etmeli

13:47 02.02.2024
© AAUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AA
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ağızlarında kötü bir tat bıraktığını itiraf etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yerel televizyona açıklamasında, “Taarruza gelince: Evet, 2023’te yaşananlar dikkate alındığında belli bir kötü tat var. Evet, belli taktik hatalar oldu. Bunu askerler ve siyasi yönetim söylüyor. Bu sorun değil. Bu çizgisel bir olay değil, bir savaş. Bize karşı savaşan kaynakları kıt küçük bir ülke değil, Rusya” ifadesini kullandı.
Avrupa ülkelerinin birleşik ekonomisinin Ukrayna’ya yardım etmesi gerektiğini söyleyen Podolyak, Ukrayna ordusunun başta mermi olmak üzere silah kıtlığı yaşadığını belirterek müttefiklerinin füze, İHA ve elektronik harp araçları üretimini artırmaları gerektiğinin farkında olduğunu kaydetti.
Podolyak, Ukrayna ordusunun 'sadece savunmada kalma zorunluluğundan kurtulması' durumunda stratejik hedeflere ulaşabileceğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna ordusu son bir ayda 23 bin asker kaybetti
13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала