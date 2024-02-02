https://sputniknews.com.tr/20240202/santa-maria-kilisesindeki-saldiriya-iliskin-sorusturmada-25-supheli-tutuklandi-1080290035.html

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç "DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de olduğu 25 şüpheli hakkında 'örgüt üyeliği' ve 'nitelikli kasten... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan IŞİD şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de arasında olduğu 25 şüphelinin "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklandığını açıkladı.Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240201/santa-maria-kilisesindeki-silahli-saldiriyla-ilgili-34-supheli-nobetci-hakimlige-sevk-edildi-1080284603.html

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