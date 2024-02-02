https://sputniknews.com.tr/20240202/rusyadaki-secimlere-herson-bolgesi-katilacak-baskanlik-secimi-sirasinda-guvenligi-saglayacagiz-1080302493.html

Rusya'daki seçimlere Herson bölgesi katılacak: 'Başkanlık seçimi sırasında güvenliği sağlayacağız'

Rusya'daki seçimlere Herson bölgesi katılacak: 'Başkanlık seçimi sırasında güvenliği sağlayacağız'

Herson Valisi Vladimi Saldo, Rusya devlet başkanlığı seçimi sırasında bölgedeki seçmenlerin güvenliğini sağlamak için maksimum tedbir alacaklarını belirtti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T11:17+0300

2024-02-02T11:17+0300

2024-02-02T11:17+0300

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seçim

herson

vladimir putin

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Herson Valisi Vladimi Saldo, Sputnik’e açıklamasında, “Şimdi görevimiz, oy verecek olanlar için seçimin maksimum güvenli olmasını sağlamak. Bu federal yönetim ve bölge yönetiminin görevi. Çünkü bize engel olmaya çalışacaklar. Gerçi bu, genel sonucu etkilemeyecek, ama engel olmaya çalışacaklar” şeklinde konuştu.Ukrayna tarafının provokasyonlara başvurabileceğini dile getiren Saldo, “Kuşkusuz çeşitli provokasyonlar olacak. Manipülasyonlar ve teknolojiler biliniyor. Bombardıman da olabilir. Sandık başına gitmeyin, bomba var veya bölgenizde seçim iptal edildi yönünde konuşmalar olabilir. Her şey mümkün. Ama insanlara bakın, aksine gelecek onlara ilham oluyor. Onlar örnek gösterilmeli. Bu yüzden seçimi, seçmenler için maksimum güvenlik geçecek şekilde hazırlıyoruz” diye kaydetti.Genel olarak seçim sonuçlarının 'çok etkileyici' olacağını dile getiren Saldo, “Vladimir Vladimiroviç Putin’e oy verenlerin sayısı ve katılım oranı çok etkili olacak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240202/rusyadaki-secmen-sayisi-aciklandi-1080298388.html

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