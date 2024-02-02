https://sputniknews.com.tr/20240202/mhpde-55-belediye-baskan-adayi-daha-belli-oldu-1080316934.html

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belde belediye başkan adayını daha açıkladı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

mhp

aday

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Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.Bu kapsamda, 55 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.İsimleri açıklanan adaylar şöyle;

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