https://sputniknews.com.tr/20240202/mhpde-55-belediye-baskan-adayi-daha-belli-oldu-1080316934.html
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belde belediye başkan adayını daha açıkladı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T14:59+0300
2024-02-02T14:59+0300
2024-02-02T15:25+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mhp
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080122455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2cbd264c5049f01a56459c3ef91222e.jpg
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.Bu kapsamda, 55 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.İsimleri açıklanan adaylar şöyle;
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080122455_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_125c835d16d44671564f1cf70df51d50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mhp, aday
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
14:59 02.02.2024 (güncellendi: 15:25 02.02.2024)
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.
Bu kapsamda, 55 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.
İsimleri açıklanan adaylar şöyle;