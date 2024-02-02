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SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istediğini açıkladı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T22:12+0300
2024-02-02T22:24+0300
merkez bankası
hafize gaye erkan
ekonomi
mehmet şimşek
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya platfomru X üzerinden yaptığı açıklamada görevden affını talep ettiğini duyurdu.Erkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.Şimşek'ten açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Erkan'ın kararının tamamen şahsi olduğunu vurgulayarak, "Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.Şimşek, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240202/bakan-simsekten-kara-para-uyarisi-hesaplarini-kullandiranlar-hapis-cezasiyla-karsilasabilir-1080298253.html
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merkez bankası, hafize gaye erkan, mehmet şimşek
merkez bankası, hafize gaye erkan, mehmet şimşek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum

22:12 02.02.2024 (güncellendi: 22:24 02.02.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da düzenlenen İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da düzenlenen İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istediğini açıkladı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya platfomru X üzerinden yaptığı açıklamada görevden affını talep ettiğini duyurdu.
Erkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.
Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.
Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.
Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.

Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Erkan'ın kararının tamamen şahsi olduğunu vurgulayarak, "Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
Şimşek, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.
Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.
Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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