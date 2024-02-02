https://sputniknews.com.tr/20240202/marmara-denizi-tekrar-sallandi-mudanya-aciklarinda-deprem-1080297731.html
Marmara Denizi tekrar sallandı: Mudanya açıklarında deprem
Marmara Denizi tekrar sallandı: Mudanya açıklarında deprem
AFAD Marmara Denizi Mudanya açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T10:33+0300
2024-02-02T10:33+0300
2024-02-02T10:43+0300
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deprem
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
istanbul
mudanya
son depremler
son dakika
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Marmara Denizi’nde son aylarda yaşanan depremler tedirginlik yaratmaya devam ederken, AFAD'tan bir son dakika açıklaması daha geldi.AFAD Marmara Denizi Mudanya açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 5.19'da meydana gelen depremin derinliği 9.51 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240201/naci-gorur-son-depremler-gosteriyor-ki-diyerek-marmarayi-uyardi-canli-fay-var-1080259605.html
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deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, istanbul, mudanya, son depremler, son dakika
Marmara Denizi tekrar sallandı: Mudanya açıklarında deprem
10:33 02.02.2024 (güncellendi: 10:43 02.02.2024)
AFAD Marmara Denizi Mudanya açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Marmara Denizi’nde son aylarda yaşanan depremler tedirginlik yaratmaya devam ederken, AFAD'tan bir son dakika açıklaması daha geldi.
AFAD Marmara Denizi Mudanya açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 5.19'da meydana gelen depremin derinliği 9.51 kilometre olarak ölçüldü.