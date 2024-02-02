https://sputniknews.com.tr/20240202/marmara-denizi-tekrar-sallandi-mudanya-aciklarinda-deprem-1080297731.html

Marmara Denizi tekrar sallandı: Mudanya açıklarında deprem

Marmara Denizi tekrar sallandı: Mudanya açıklarında deprem

AFAD Marmara Denizi Mudanya açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Marmara Denizi’nde son aylarda yaşanan depremler tedirginlik yaratmaya devam ederken, AFAD'tan bir son dakika açıklaması daha geldi.AFAD Marmara Denizi Mudanya açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 5.19'da meydana gelen depremin derinliği 9.51 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240201/naci-gorur-son-depremler-gosteriyor-ki-diyerek-marmarayi-uyardi-canli-fay-var-1080259605.html

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