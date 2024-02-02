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https://sputniknews.com.tr/20240202/kilosu-nedeniyle-elestirilen-diyetisyen-diyetisyen-zayif-olmali-diye-bir-sey-yok-1080308732.html
Kilosu nedeniyle eleştirilen diyetisyen: 'Diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok'
Kilosu nedeniyle eleştirilen diyetisyen: 'Diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok'
Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan ve kilolu olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Diyetisyen Betül Öztürk konuştu. Öztürk sağlık... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T12:56+0300
2024-02-02T12:56+0300
yaşam
diyet
diyetisyen
kilo
hastalık
obezite
zayıflama
sivas
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Sivas’ta yaşayan Diyetisyen Betül Öztürk, mesleğiyle alakalı tanıtım amacıyla çektiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Video kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.Bazı sosyal medya kullanıcıları ise diyetisyenin kilolu olduğunu söyleyerek, 'Demek ki kendi 3 günde 3 ila 7 kilo vermek istemiyor, 'Kelin ilacı olsa başına sürer', 'Dediğimi yap yaptığımı yapma', 'Önce kendine uygula' gibi eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştirilen odağında olan Diyetisyen Betül Öztürk, açıklamalarda bulundu. Öztürk, 3 yıldır sağlık problemi nedeniyle tedavi gördüğünü ve bu yüzden kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi."Zaman zaman kilo alıp zaman zaman kilo veriyorum"Sağlık problemleri nedeniyle zaman zaman kilo aldığını zaman zaman kilo verdiğini söyleyen Betül Öztürk, “Evet, diyetisyenim aynaya baktığımda bende kendimi görebiliyorum. Bazı sağlık problemler yaşıyorum ve bunları açıklamak istemiyorum. Bu problemlerden dolayı zaman zaman kilo aldığım veya verdiğim oluyor. Kilolu diyetisyen diyerek yargılamak çok doğru değil, insan karşısındakini kırıyor mu bunu düşünmeli. Bu nokta da şunu örnek vermek istiyorum, doktorlar da kanser olabiliyor. Göz doktoruna gittiğimizde gözlük takan bir doktor görebiliyoruz. Bu kişiler başarısız mı kesinlikle değil. Bizim alanımız sadece kilo verme alanında değil birçok alanda uzmanlığımız var. Dış görünüşümden ziyade mesleğimde bir hatam varsa eleştirilmek isterim" dedi."Diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok”Betül Öztürk, diyetisyen olan kişini zayıf olması gerekiyor diye bir durumun olmadığını ifade ederek, “Yaşadığım sağlık problemleri var, 3 yıldır aldığım bir tedavi var. Tedaviden kaynaklı kilo aldığım ve verdiğim oluyor. Ayna karşısında kendimi barışık hissediyorum. Sosyal medya üzerinden de bu süreçleri zaten paylaşıyorum. Bir diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok, her diyetisyen sıfır beden algısı olamamalı, sosyal medyada birçok eleştiriye maruz kalıyoruz. Çok zayıf diyetisyenlerinde yaşadığı birçok sağlık problemi var. Ben sağlığım olduğu için mutluyum, kimse sağlığıyla sınanmasın. Kilom beni çok üzmüyor, istediğim zamanda istediğim kiloya düşecek alandayım” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/gobegi-eriten-tursu-turk-usulu-kimchi-tarifi-kimchi-nedir-kilo-vermek-icin-1080253412.html
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diyet, diyetisyen, kilo, hastalık, obezite, zayıflama, sivas
diyet, diyetisyen, kilo, hastalık, obezite, zayıflama, sivas

Kilosu nedeniyle eleştirilen diyetisyen: 'Diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok'

12:56 02.02.2024
© İHA / ONUR ERDEN-AW133087 Diyetisyen Betül Öztürk
 Diyetisyen Betül Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© İHA / ONUR ERDEN-AW133087
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Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan ve kilolu olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Diyetisyen Betül Öztürk konuştu. Öztürk sağlık problemleri nedeniyle kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi.
Sivas’ta yaşayan Diyetisyen Betül Öztürk, mesleğiyle alakalı tanıtım amacıyla çektiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Video kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise diyetisyenin kilolu olduğunu söyleyerek, 'Demek ki kendi 3 günde 3 ila 7 kilo vermek istemiyor, 'Kelin ilacı olsa başına sürer', 'Dediğimi yap yaptığımı yapma', 'Önce kendine uygula' gibi eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştirilen odağında olan Diyetisyen Betül Öztürk, açıklamalarda bulundu. Öztürk, 3 yıldır sağlık problemi nedeniyle tedavi gördüğünü ve bu yüzden kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi.

"Zaman zaman kilo alıp zaman zaman kilo veriyorum"

Sağlık problemleri nedeniyle zaman zaman kilo aldığını zaman zaman kilo verdiğini söyleyen Betül Öztürk, “Evet, diyetisyenim aynaya baktığımda bende kendimi görebiliyorum. Bazı sağlık problemler yaşıyorum ve bunları açıklamak istemiyorum. Bu problemlerden dolayı zaman zaman kilo aldığım veya verdiğim oluyor. Kilolu diyetisyen diyerek yargılamak çok doğru değil, insan karşısındakini kırıyor mu bunu düşünmeli. Bu nokta da şunu örnek vermek istiyorum, doktorlar da kanser olabiliyor. Göz doktoruna gittiğimizde gözlük takan bir doktor görebiliyoruz. Bu kişiler başarısız mı kesinlikle değil. Bizim alanımız sadece kilo verme alanında değil birçok alanda uzmanlığımız var. Dış görünüşümden ziyade mesleğimde bir hatam varsa eleştirilmek isterim" dedi.

"Diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok”

Betül Öztürk, diyetisyen olan kişini zayıf olması gerekiyor diye bir durumun olmadığını ifade ederek, “Yaşadığım sağlık problemleri var, 3 yıldır aldığım bir tedavi var. Tedaviden kaynaklı kilo aldığım ve verdiğim oluyor. Ayna karşısında kendimi barışık hissediyorum. Sosyal medya üzerinden de bu süreçleri zaten paylaşıyorum. Bir diyetisyen zayıf olmalı diye bir şey yok, her diyetisyen sıfır beden algısı olamamalı, sosyal medyada birçok eleştiriye maruz kalıyoruz. Çok zayıf diyetisyenlerinde yaşadığı birçok sağlık problemi var. Ben sağlığım olduğu için mutluyum, kimse sağlığıyla sınanmasın. Kilom beni çok üzmüyor, istediğim zamanda istediğim kiloya düşecek alandayım” diye konuştu.
göbek , şişman kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
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