https://sputniknews.com.tr/20240202/kiev-rusyadan-il-76-ucaginda-olen-askerlerin-cenazelerinin-teslim-edilmesini-talep-etti-1080289910.html
‘Kiev Rusya'dan İl-76 uçağında ölen askerlerin cenazelerinin teslim edilmesini talep etti’
‘Kiev Rusya'dan İl-76 uçağında ölen askerlerin cenazelerinin teslim edilmesini talep etti’
Kiev’in Rusya’dan İl-76 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesini istediği belirtildi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T02:05+0300
2024-02-02T02:05+0300
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ukrayna krizi
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Ukraynskaya Pravda’nın aktardığına göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Kiev’in Rus İl-76 uçağının Belgorod bölgesinde düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı 65 esir askerin cenazelerinin teslim edilmesi talebiyle Rusya'ya başvuruda bulunduğunu söyledi.Haberde, Yusov’un “Hayatlarını kaybeden esir askerlerin cenazelerinin alınmasıyla ilgili olarak evet, Ukrayna cenazelerin teslim edilmesi konusunda başvuruda bulundu” ifadelerine yer verildi.Rusya'nın söz konusu talebe henüz bir yanıt vermediği iddia edilirken, Rus tarafı böyle bir talebin alındığını henüz resmi olarak doğrulamadı.24 Ocak'ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/alman-basini-abd-zelenskiye-karsi-zalujniyi-destekleyecek-1080289553.html
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‘Kiev Rusya'dan İl-76 uçağında ölen askerlerin cenazelerinin teslim edilmesini talep etti’
Kiev’in Rusya’dan İl-76 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesini istediği belirtildi.
Ukraynskaya Pravda’nın aktardığına göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Kiev’in Rus İl-76 uçağının Belgorod bölgesinde düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı 65 esir askerin cenazelerinin teslim edilmesi talebiyle Rusya'ya başvuruda bulunduğunu söyledi.
Haberde, Yusov’un “Hayatlarını kaybeden esir askerlerin cenazelerinin alınmasıyla ilgili olarak evet, Ukrayna cenazelerin teslim edilmesi konusunda başvuruda bulundu” ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın söz konusu talebe henüz bir yanıt vermediği iddia edilirken, Rus tarafı böyle bir talebin alındığını henüz resmi olarak doğrulamadı.
24 Ocak'ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.