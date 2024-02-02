https://sputniknews.com.tr/20240202/istanbul-bogazinda-iki-gemi-carpisti-1080297961.html
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T10:38+0300
2024-02-02T10:38+0300
2024-02-02T10:47+0300
türkiye
istanbul boğazı
gemi
emniyet
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Boğazın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.(can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi..
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istanbul boğazı, gemi, emniyet
istanbul boğazı, gemi, emniyet
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
10:38 02.02.2024 (güncellendi: 10:47 02.02.2024)
İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.
Boğazın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.
Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.(can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.
Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.
Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi..