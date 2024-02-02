https://sputniknews.com.tr/20240202/istanbul-bogazinda-iki-gemi-carpisti-1080297961.html

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T10:38+0300

2024-02-02T10:38+0300

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türkiye

istanbul boğazı

gemi

emniyet

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Boğazın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.(can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi..

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istanbul boğazı, gemi, emniyet