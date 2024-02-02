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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/israil-savunma-bakani-gallant-gazzede-ateskes-saglansa-bile-lubnana-saldirilar-devam-edecek-1080332075.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze’de ateşkes sağlansa bile Lübnan’a saldırılar devam edecek
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze’de ateşkes sağlansa bile Lübnan’a saldırılar devam edecek
İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması durumunda bile Lübnan’a saldırıların devam edeceğini belirterek, "Eğer Hizbullah... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgedeki ateşkes çalışmaları da sürüyor. İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de ateşkes sağlansa bile İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına devam edeceğini söyledi. "Eğer Hizbullah güneyde ateşkes sağlandığında bizim de kendisine karşı ateşi keseceğimizi düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir” diyen Gallant, “Açıkça söylüyorum, bölge sakinlerinin güvenle kuzeye dönebileceği bir duruma gelmediğimiz sürece durmayacağız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/hizbullah-israile-ait-askeri-noktalara-saldiri-duzenledi-1080124894.html
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İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze’de ateşkes sağlansa bile Lübnan’a saldırılar devam edecek

22:06 02.02.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Lübnan Hizbullah saldırı
İsrail ordusu Lübnan Hizbullah saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması durumunda bile Lübnan’a saldırıların devam edeceğini belirterek, "Eğer Hizbullah güneyde ateşkes sağlandığında bizim de kendisine karşı ateşi keseceğimizi düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir” dedi.
İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgedeki ateşkes çalışmaları da sürüyor.
İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de ateşkes sağlansa bile İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına devam edeceğini söyledi.
"Eğer Hizbullah güneyde ateşkes sağlandığında bizim de kendisine karşı ateşi keseceğimizi düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir” diyen Gallant, “Açıkça söylüyorum, bölge sakinlerinin güvenle kuzeye dönebileceği bir duruma gelmediğimiz sürece durmayacağız” ifadelerini kullandı.
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