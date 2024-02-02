https://sputniknews.com.tr/20240202/israil-savunma-bakani-gallant-gazzede-ateskes-saglansa-bile-lubnana-saldirilar-devam-edecek-1080332075.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze’de ateşkes sağlansa bile Lübnan’a saldırılar devam edecek
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze’de ateşkes sağlansa bile Lübnan’a saldırılar devam edecek
İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması durumunda bile Lübnan’a saldırıların devam edeceğini belirterek, "Eğer Hizbullah... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgedeki ateşkes çalışmaları da sürüyor. İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de ateşkes sağlansa bile İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına devam edeceğini söyledi. "Eğer Hizbullah güneyde ateşkes sağlandığında bizim de kendisine karşı ateşi keseceğimizi düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir” diyen Gallant, “Açıkça söylüyorum, bölge sakinlerinin güvenle kuzeye dönebileceği bir duruma gelmediğimiz sürece durmayacağız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/hizbullah-israile-ait-askeri-noktalara-saldiri-duzenledi-1080124894.html
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israil, israil-filistin, yoav gallant, gazze şeridi, gazze, ateşkes, hizbullah
israil, israil-filistin, yoav gallant, gazze şeridi, gazze, ateşkes, hizbullah
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze’de ateşkes sağlansa bile Lübnan’a saldırılar devam edecek
İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması durumunda bile Lübnan’a saldırıların devam edeceğini belirterek, "Eğer Hizbullah güneyde ateşkes sağlandığında bizim de kendisine karşı ateşi keseceğimizi düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir” dedi.
İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgedeki ateşkes çalışmaları da sürüyor.
İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de ateşkes sağlansa bile İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına devam edeceğini söyledi.
"Eğer Hizbullah güneyde ateşkes sağlandığında bizim de kendisine karşı ateşi keseceğimizi düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir” diyen Gallant, “Açıkça söylüyorum, bölge sakinlerinin güvenle kuzeye dönebileceği bir duruma gelmediğimiz sürece durmayacağız” ifadelerini kullandı.